Arabalarda yakıt tüketimini azaltan 20 öneri

Enflasyon nedeniyle alım gücünün düşmesi ve akaryakıta gelen zamlarla birlikte araç kullananlar yakıt tasarrufunun yollarını arıyor. İşte araçlarda yakıt tasarrufu için yapabileceğiniz bazı ufak püf noktaları
29 Nisan 2022 18:05
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Enflasyon nedeniyle alım gücünün düşmesi ve akaryakıta gelen zamlarla birlikte araç kullananlar yakıt tasarrufunun yollarını arıyor. İşte araçlarda yakıt tasarrufu için yapabileceğiniz bazı ufak püf noktaları
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Otomobilinizi yalnızca gerçekten ihtiyacınız olduğunda kullanın. Sadece birkaç blok seyahat etmeniz gerekiyorsa, yürümeyi tercih edin. Otomobil kullanmak kaçınılmazsa gidilecek bir kaç rotayı birleştirebilecek planlar yapılabilir. Bu hem yakıttan hem zamandan tasarruf sağlayacaktır. Kısa zamanlı işleri tek bir seyahatte birleştirmek tasarruf sağlar. Araç soğukken yapılan birkaç kısa yolculuk, motor sıcakken aynı mesafeyi kat eden daha uzun ve çok amaçlı yolculuğa göre daha fazla yakıt tüketebilir. Yolculuk planlaması, seyahatin motor ısındığında ve verimli olduğunda yapılmasını sağlar.
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2-Aracı rölantide kullanmayın: Otomobilinizi sürmeniz gerektiğinde, mümkün olduğunca rölantiden kaçındığınızdan emin olun. Arabanız çalışıyor ama hareket etmiyorsa boşa yakıt tüketebilirsiniz. Bu nedenle, aracınız bir dakikadan fazla hareketsiz kalacaksa ve ortam güvenliyse motoru kapatın.
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Sabit bir şekilde hızlanın (ve fren yapın): Sürüş sırasında, aracınızın gaz pedalına daima sabit ve tutarlı bir basınç uygulayın. Bu her zaman daha az yakıt tüketimine ve düşük yakıt tüketimine neden olur.
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Hızınıza dikkat edin. Hız sınırında veya yakınında sürmeye çalışın. Her marka ve model araç için en uygun seyahat hızı farklıdır. Ancak, ne kadar hızlı sürerseniz, yakıt tüketiminiz o kadar kötü olur. Güvenli bir sürüş hızını korumak için ihtiyacınız olduğu kadar hızlı sürün.
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İvme kaybetmemeye çalışın: İngiliz otomobil çözümleri şirketi RAC şu öneride bulunuyor: Yakıt ekonomisi için aracı doğru hızda hareket ettirmek önemlidir. Bu trafik koşullarına ve önünüzdeki yolda neler olduğuna bağlıdır, ancak yavaşlamak ve tekrar hızlanmak zorunda kalmak doğal olarak daha fazla yakıt tüketir. En iyi tavsiye, direksiyonu, gaz pedalını ve frenleri nazikçe kullanarak mümkün olduğunca yumuşak sürmektir. İyice ileriye bakarak önünüzde ne olacağını tahmin etmeye çalışın. Yaklaşmakta olan bir tepeyi gördüğünüzde, ona ulaşmadan önce biraz hızlanmaya çalışın, ardından yukarı çıkarken yavaşlayın. Ekstra ivme, ek yakıt tüketimini en aza indirmek için yeterli olmalıdır.
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Hız sabitleyici: Hız sabitleyici, aracınızın sabit bir hızla gideceği anlamına gelir. Hızlanmayı kontrol etmek, motorunuzun yaptığı iş miktarını azaltır ve bu nedenle daha az gaz kullanır. Belirli sürüş koşullarında bunu yapmanın güvenli olduğunu varsayarak, gazdan tasarruf etmek için hız sabitleyici kullanmayı düşünün.
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Araçtaki sürtünmeyi azaltın: Mecbur kalmadığınız zamanlarda ağır bir portbagaj kullanmayın. Gereksiz yük ve sürtünme hem yakıt giderini artırır hem de bu tür aksesuarlar aracınızın aerodinamiği üzerinde olumsuz etki yaratabilir.
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Pencereleri kapalı tutun: Yüksek hızlarda sürtünmeyi azaltmak ve yakıt tüketimini iyileştirmek için camları kapalı tutun.
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Klima seviyesi: Yaz sıcağının klima sistemini kullanmanız kaçınılmaz olacaktır. Ancak, mümkün olduğunca ölçülü kullanmayı düşünün. Alternatif olarak, aracınızın normal fan ayarları, sizi rahat ettirmek için havalandırma sağlayabilir.
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Kirli hava filtrelerini değiştirin: Kirli hava filtreleri, motorunuzu olması gerekenden çok daha fazla çalışmaya zorlayarak daha kötü yakıt ekonomisine neden olur. Bu nedenle, hava filtresini periyodik olarak değiştirmek için üreticinin tavsiyesine uyduğunuzdan emin olun. Temiz bir hava filtresi, motorunuzun daha verimli çalışmasını sağlar ve ayrıca pompadan tasarruf etmenize yardımcı olur.
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Lastik şişkinlik seviyesi: Aracınızın kullanım kılavuzunu kontrol edin ve lastiklerinizin her zaman uygun hava basıncı seviyesinde şişirildiğinden emin olun. Yanlış şişirilmiş lastikler, bazı durumlarda aracınızın yakıt tüketimini yüzde beşe kadar artırabilir.
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Araçtaki ağırlığı azaltın: Aracınızın bagajındaki veya aracın diğer alanlarındaki gereksiz eşyalardan kurtulun. Her ekstra 100 kilo ağırlık için, aracınızın yakıt ekonomisi yaklaşık yüzde bir veya iki oranında azalır. Aracınızın olabildiğince hafif kalmasını sağlayarak aracınızın yakıt tüketimini iyileştirebilir ve yakıt faturanızdan tasarruf edebilirsiniz.
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Mantıklı sürün: Agresif sürüş (hız, ani hızlanma ve frenleme) yakıtı boşa harcar. Mantıklı sürüş ise sizin ve başkaları için daha güvenlidir, bu nedenle benzin parasından daha fazla tasarruf edebilirsiniz.
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Aracınızı formda tutun: Motor bakımını ihmal etmeyin. Arızalı bir oksijen sensörü gibi ciddi bir bakım sorununu gidermek, kilometre performansınızı %40'a kadar artırabilir Lastiklerinizi uygun basınçta şişirerek yakıt tüketiminizi ortalama %0,6 oranında (bazı durumlarda %3'e kadar) artırabilirsiniz. Düzgün şişirilmiş lastikler daha güvenlidir ve daha uzun ömürlüdür. Üreticinin tavsiye ettiği motor yağı derecesini kullanarak benzin tasarrufunuzu %1–2 oranında artırabilirsiniz. 1980'lerin başından günümüze kadar üretilenler gibi yakıt enjeksiyonlu, bilgisayar kontrollü benzinli motorlara veya dizel motorlara sahip araçlarda tıkanmış bir hava filtresinin değiştirilmesi yakıt ekonomisini iyileştirmez, ancak ivmeyi iyileştirebilir.
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Bujileri Değiştirin: ABD Ulusal Otomotiv Servis Mükemmelliği Enstitüsü, kötü bujilerin yakıt ekonomisini %30'a kadar azaltabileceğini, yanlış ateşleme yapan bujilere dikkat edilmesi gerektiini söylüyor.
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Deponuzu Sabah Erken veya Gece Geç Saatlerde Doldurun: Investopedia'nın haberinde ise " "deponuzu dışarının en serin olduğu zamanlarda oldurursanız ve günün sıcaklığından kaçınırsanız, yakıt daha yoğun olacaktır" önerisinde bulunuluyor.