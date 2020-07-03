Arabalar Avusturya'da antrenman turları için piste indi, Formula 1 sezonu resmi olarak başladı
Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Formula 1 sezonu, bugün başlayan antrenman turları ile birlikte resmi olarak başladı. Arabalar, sezon öncesi hazırlıklarından bu yana ilk kez Avusturya'da piste indi. Bugün yapılan antrenman turlarından sonra yarın Formula 1 pilotları gridi belirlemek için pistte olacak. Yarış ise her zaman olduğu gibi pazar günü düzenlenecek. İşte yeni sezonun ilk antrenman turundan görüntüler...
03 Temmuz 2020 12:43
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Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Formula 1 sezonu, bugün başlayan antrenman turları ile birlikte resmi olarak başladı. Arabalar, sezon öncesi hazırlıklarından bu yana ilk kez Avusturya'da piste indi. Bugün yapılan antrenman turlarından sonra yarın Formula 1 pilotları gridi belirlemek için pistte olacak. Yarış ise her zaman olduğu gibi pazar günü düzenlenecek. İşte yeni sezonun ilk antrenman turundan görüntüler...
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Vettel, Ferrari ile birlikte son sezonuna başlayacak. 4 kez dünya şampiyonu olan pilotun gelecek sene hangi takımda olacağı bilinmiyor.
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Son yıllarda F1'i domine eden "Gümüş Oklar" lakaplı Mercedes, bu sene ırkçılığa dikkat çekmek için siyah bir arabayla yarışacak
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Arabalar Avustralya'da antrenman turları için piste indi, Formula 1 sezonu resmi olarak başladı
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Arabalar Avustralya'da antrenman turları için piste indi, Formula 1 sezonu resmi olarak başladı
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Arabalar Avustralya'da antrenman turları için piste indi, Formula 1 sezonu resmi olarak başladı
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Arabalar Avustralya'da antrenman turları için piste indi, Formula 1 sezonu resmi olarak başladı
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Arabalar Avustralya'da antrenman turları için piste indi, Formula 1 sezonu resmi olarak başladı
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Arabalar Avustralya'da antrenman turları için piste indi, Formula 1 sezonu resmi olarak başladı