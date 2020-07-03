T24 LogoT24 Logo

Arabalar Avusturya'da antrenman turları için piste indi, Formula 1 sezonu resmi olarak başladı

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Formula 1 sezonu, bugün başlayan antrenman turları ile birlikte resmi olarak başladı. Arabalar, sezon öncesi hazırlıklarından bu yana ilk kez Avusturya'da piste indi. Bugün yapılan antrenman turlarından sonra yarın Formula 1 pilotları gridi belirlemek için pistte olacak. Yarış ise her zaman olduğu gibi pazar günü düzenlenecek. İşte yeni sezonun ilk antrenman turundan görüntüler...

03 Temmuz 2020 12:43

19

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Formula 1 sezonu, bugün başlayan antrenman turları ile birlikte resmi olarak başladı. Arabalar, sezon öncesi hazırlıklarından bu yana ilk kez Avusturya'da piste indi. Bugün yapılan antrenman turlarından sonra yarın Formula 1 pilotları gridi belirlemek için pistte olacak. Yarış ise her zaman olduğu gibi pazar günü düzenlenecek. İşte yeni sezonun ilk antrenman turundan görüntüler...

29

Vettel, Ferrari ile birlikte son sezonuna başlayacak. 4 kez dünya şampiyonu olan pilotun gelecek sene hangi takımda olacağı bilinmiyor.

39

Son yıllarda F1'i domine eden "Gümüş Oklar" lakaplı Mercedes, bu sene ırkçılığa dikkat çekmek için siyah bir arabayla yarışacak

49

Arabalar Avustralya'da antrenman turları için piste indi, Formula 1 sezonu resmi olarak başladı

59

Arabalar Avustralya'da antrenman turları için piste indi, Formula 1 sezonu resmi olarak başladı

69

Arabalar Avustralya'da antrenman turları için piste indi, Formula 1 sezonu resmi olarak başladı

79

Arabalar Avustralya'da antrenman turları için piste indi, Formula 1 sezonu resmi olarak başladı

89

Arabalar Avustralya'da antrenman turları için piste indi, Formula 1 sezonu resmi olarak başladı

99

Arabalar Avustralya'da antrenman turları için piste indi, Formula 1 sezonu resmi olarak başladı

ETİKETLER

formula 1yarışbaşladıantrenmanturları
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24