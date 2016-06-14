Ara Güler'in 10 fotoğrafıyla tarihte yolculuk
14 Haziran 2016 22:43
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Ara Güler, Türkiye’nin uluslararası arenada sahip olduğu en büyük değerlerden biri.
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Keskin zekası ve nüktedan tavrıyla sadece fotoğrafçıların değil; herkesin sevdiği, saygı duyduğu bir usta.
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1950 yılında başladığı foto-muhabirliğini Time, Paris Match ve Der Stern gibi dünyanın en prestijli dergilerinde sürdürmüş bir sanatçı.
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Dolu dolu yaşanmış bir ömürden sonra herkese bir öğüdü var Ara Güler’in: ‘’Hayat size verilmiş boş bir filmdir. Her karesini mükemmel bir biçimde doldurmaya çalışın.’’
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