T24 LogoT24 Logo

Ara Güler'e poz veren 10 ünlü isim

17 Ekim 2021 15:06

111

Ara Güler'in gözünden dünyaya adını duyurmuş 10 kişi:

211

Yazar Bertrand Russel

311

Aktör Dustin Hoofman

411

İngiliz politikacı Winston Churcill

511

Yönetmen Alfred Hitchcock

611

Ressam Salvador Dali

711

Ressam Pablo Picasso

811

Yazar Yaşar Kemal

911

Şair Louis Aragon

1011

Oyuncu Sophia Loren

1111

Ozan Aşık Veysel (Webtekno)

ara gülerfotoğrafçıpicassosalvador dalisophie loren
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24