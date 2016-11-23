Apple, indirime gidiyor

ABD merkezli teknoloji devi Apple, yapılan resmi açıklamada 25 Kasım Black Friday (Kara Cuma)'de bir kampanyaya imza atacağını duyurdu.
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Şirket bu açıklama ile Apple ürünlerini kapsayan bir indirim kampanyası yapılacağının ilk sinyalini vermiş oldu.
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Aynı açıklamada Apple'ın online mağazasından alışveriş yapan kullanıcılara ücretsiz kargo hizmeti sağlanacağı bilgisi de yer verildi.
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Resmi sitede yer alan açıklamada hangi kampanyanın hangi ürünleri kapsayacağına dair bir bilgiye ise yer verilmedi.
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Black Friday nedir?
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ABD'nin yanı sıra İngiltere ve Kanada’da Şükran Günü’nden sonra gelen ilk cuma günü gerçekleşen "Kara Cuma,mağazaların diğer günlere oranla daha erken açıldığı ve geç saatlere kadar kapanmadığı ve büyük indirimlere sahne olduğu gündür.