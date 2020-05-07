Apple o modellerin fişini çekiyor!

Apple, kısa süre önde iOS 14 ile diğer yeni yazılımları ve olası bazı yeni donanımlarını tanıtacağı WWDC 2020’nin tarihini açıkladı. Koronavirüs nedeniyle online düzenlenecek WWDC 2020 22 Haziran'da yapılacak. Güncellemenin kullanıma girmesi ile Apple bazı iPhone modellerine verdiği desteği kesecek. İşte iOS 14 güncellemesi almasına kesin gözüyle bakılan iPhone modelleri:
07 Mayıs 2020 21:24
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Apple, kısa süre önde iOS 14 ile diğer yeni yazılımları ve olası bazı yeni donanımlarını tanıtacağı WWDC 2020’nin tarihini açıkladı. Koronavirüs nedeniyle online düzenlenecek WWDC 2020 22 Haziran'da yapılacak. Güncellemenin kullanıma girmesi ile Apple bazı iPhone modellerine verdiği desteği kesecek. İşte iOS 14 güncellemesi almasına kesin gözüyle bakılan iPhone modelleri:
215
iPhone 11
315
iPhone 11 Pro
415
iPhone 11 Pro Max
515
iPhone XS
615
iPhone XS Max
715
iPhone XR
815
iPhone X
915
iPhone 8 Plus
1015
iPhone 8
1115
iPhone 7 Plus
1215
iPhone 7
1315
iPhone 6S Plus
1415
iPhone 6S
1515
Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre Apple iPhone 6S'den eski iPhone modellerinde iOS 14'ün kullanılmasına izin vermeyecek.