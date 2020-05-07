T24 LogoT24 Logo

Apple o modellerin fişini çekiyor!

Apple, kısa süre önde iOS 14 ile diğer yeni yazılımları ve olası bazı yeni donanımlarını tanıtacağı WWDC 2020’nin tarihini açıkladı. Koronavirüs nedeniyle online düzenlenecek WWDC 2020 22 Haziran'da yapılacak. Güncellemenin kullanıma girmesi ile Apple bazı iPhone modellerine verdiği desteği kesecek. İşte iOS 14 güncellemesi almasına kesin gözüyle bakılan iPhone modelleri:

07 Mayıs 2020 21:24

115

Apple, kısa süre önde iOS 14 ile diğer yeni yazılımları ve olası bazı yeni donanımlarını tanıtacağı WWDC 2020’nin tarihini açıkladı. Koronavirüs nedeniyle online düzenlenecek WWDC 2020 22 Haziran'da yapılacak. Güncellemenin kullanıma girmesi ile Apple bazı iPhone modellerine verdiği desteği kesecek. İşte iOS 14 güncellemesi almasına kesin gözüyle bakılan iPhone modelleri:

215

iPhone 11

315

iPhone 11 Pro

415

iPhone 11 Pro Max

515

iPhone XS

615

iPhone XS Max

715

iPhone XR

815

iPhone X

915

iPhone 8 Plus

1015

iPhone 8

1115

iPhone 7 Plus

1215

iPhone 7

1315

iPhone 6S Plus

1415

iPhone 6S

1515

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre Apple iPhone 6S'den eski iPhone modellerinde iOS 14'ün kullanılmasına izin vermeyecek.

ETİKETLER

appleiphoneiOS 14
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24