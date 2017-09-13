İşte iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın özellikleri

Apple merakla beklenen yeni iPhone 8S ve iPhone 8S Plus'ı tanıttı. İşte yeni modellerin özellikleri, fiyatları ve çıkış tarihi...
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Bu sene ilk iPhone’un 10. yılı. İlk iPhone ile teknolojinin nasıl da değiştiği ve multitouch’ın da ilk kez tanıtıldığı hatırlatılıyor. İlk üründen bu yana çok fazla değişim gördük ve görmeye devam ediyoruz.
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Cihazın ön ve arka tarafı camla kaplı. Gümüş, uzay grisi ve altın renk seçenekleri var. Cihazın oldukça sağlam bir metal yapısı olduğu da belirtiliyor.
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iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, suya ve toza karşı dayanıklı. iPhone 8 4.7 inç ekrana, iPhone 8 Plus ise 5.5 inç ekran boyutuna sahip.
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İşte yeni iPhone'ların özellikleri:
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Yeni telefonlarda A11 Bionic çipseti var. Bir akıllı telefon için şimdiye dek yapılmış en güçlü işlemci.
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Yeni iPhone’larda stereo hoparlörler var.
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Gerçek tonda renkler, 3D Touch ve dahası geliyor. iPhone 7’ye göre daha yüksek ses ve daha derin bass’lar.
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64bit 6 çekirdekli bir işlemci. Çift çekirdekte A10’a kıyasla %25 daha performanslı, 4 çekirdekte ise %70 daha performanslı. Yeni tasarlanan GPU da A10'a kıyasla %30 daha performanslı ve daha az güç tüketiyor.
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Apple, yeni bir de görüntü sensörü kullanıyor. Böylece düşük ışıklı ortamlarda daha hızlı ve daha net fotoğraflar çekilebilecek. 12MP değerdeki kamera, optik görüntü sabitleme sistemine de sahip.