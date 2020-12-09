Apple, AirPods Max'i tanıttı; işte özellikleri ve fiyatı
ABD merkezli teknoloji şirketi Apple 'AirPods Max' isimli ilk kulak üstü kulaklığının tanıtımını yaptı
09 Aralık 2020 11:28
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Apple son aylarda hakkında onca sızıntı ve söylenti çıkan ilk kulak üstü kulaklık modeli AirPods Max’i son halini yayınladı.
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AirPods Max, yüksek fiyatı ile tepki çekti.
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AirPods Max 5 bin 699 TL fiyat etiketi ile 15 Aralık'ta Türkiye'de satışa sunulacak.
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Uzay grisi, gümüş, yeşil, gök mavisi ve pembe renk seçenekleri ile olan kulaklık, aktif gürültü engelleme, adaptif ekolayzır, dinamik kafa izleme özellikli uzamsal ses, Aktif Gürültü Engelleme ile Şeffaf Mod arasında geçiş özelliklerine sahip.
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Apple'dan yapılan açıklamaya göre, kulaklık tek şarj ile 20 saate kadar müzik dinleme ve sesli görüşme imkanı sağlıyor.
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AirPods Max'te bulunan takip özelliği sayesinde kullanıcılar kulaklığı taktığında medya otomatik olarak oynatılıyor, çıkardığında ise yine otomatik olarak duraklatılıyor.
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Kulaklığın iOS, iPadOS, watchOS, macOS ve tvOS sürümleri ile uyumlu olduğunun altını çizen Apple, AirPods Max'i Apple dışındaki cihazlarda kullanılması durumunda tüm özelliklerden faydalanılamayacağını belirtti.
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Apple geçtiğimiz aylarda tanıttığı iPhone SE modelini Türkiye'de 5 bin 299 TL fiyat etiketi ile satışa çıkarmıştı. Dün tanıtılan kulaklık ise iPhone modelinden daha pahalı bir fiyat ile satışa sunuldu.