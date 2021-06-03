App Store'un yıllık kazancı belli oldu

Pandemiyle birikte dijitalde daha fazla vakit geçirmeye başlanması AppStore rakamlarına da yansıdı.
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Teknoloji devi, geçen yıla göre artış yaşarken 643 milyar dolarlık faturalama ile dikkat çekti. . Açıklamada bu rakamın geçen yıla göre yüzde 24’lük bir artış gösterdiği belirtildi.
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Sayısal veriler, Apple’ın uygulama içi satın alımlardan nasıl kazanç sağladığı konusunda yapılan bir inceleme sonunda ortaya çıktı. Apple, App Store aracılığıyla dağıtılan uygulamalardan veya dijital ürün satın alımlarından yüzde 15 ila yüzde 30 arasında bir komisyon alıyor.
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Apple, tüketicilerin ve reklamverenlerin geçen yıl uygulamalar aracılığıyla 600 milyar dolardan fazla harcadığını söyledi
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Bu oranlar nedeniyle sık sık geliştiricilerin eleştiri oklarının hedefi olan şirket, son olarak Epic Games’in AppStore’un rekabete aykırı olmasını iddia ederek açtığı dava ile gündeme gelmişti.