Anya Taylor-Joy: En sevdiğim şey; her gün kalkıp işe gitmek
14 Kasım 2021 09:46
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Anya Taylor-Joy: En sevdiğim şey; her gün kalkıp işe gitmek | “The Queen’s Gambit” dizisinde canlandırdığı ‘Beth Harmon’ rolüyle yıldızı parlayan Anya Taylor-Joy, şimdi Edgar Wright’ın psikolojik gerilim filmi “Last Night in Soho” ile seyirci karşısında.
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Hürriyet gazetesinden Barbaros Tapan'ın sorularını yanıtlayan Joy, " üzerinde çalıştığım her şeyde kendimi çok şanslı hissediyorum. Her gün yaptığım işe daha çok âşık oluyorum. Önemli olan da bu. İş için buradayım. Başarı harika tabii ki. Ama günün sonunda yapmayı en sevdiğim şey; her gün kalkıp işe gitmek." dedi. Joy şu ifadeleri kullandı:
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“Bunu yapmaya devam edebilmek ve şu anda bu projede birlikte çalıştığım insanlar gibi harika yetenekli insanlarla çalışma şansını elde etmek. Kendimi inanılmaz ayrıcalıklı hissediyorum."
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"Gerçekten âşık olduğum ilk müzik, 60’lı yılların müziğiydi. Bu nedenle filmde müziklerle aram muhteşemdi. Oynadığım karakterler için playlist hazırlamayı seviyorum."
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"Sandie için de 16 yaşımdayken dinlediğim müziklerden oluşan bir playlist hazırladım. Müzikle birlikte oynamak harika. Müzik, filmi gerçekten görselleştirmenizi sağlıyor."