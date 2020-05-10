Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı
10 Mayıs 2020 12:42
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Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı
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TFF'den yapılan açıklamada, "Öneri Protokolünün tamamı bireysel antrenman, grup antrenmanı, takım antrenmanı, müsabaka dönemi başlıkları ile bu dönemlerin herhangi birinde şüpheli, olası veya pozitif vaka olması durumunda ne yapılabileceği ile ilgili önerileri içermektedir." denildi.
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İşte TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamı
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Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı
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Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı
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Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı
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Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı
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Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı
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Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı
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Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı
1144
Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı
1244
Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı
1344
Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı
1444
Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı
1544
Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı
1644
Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı
1744
Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı
1844
Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı
1944
Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı
2044
Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı
2144
Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı
2244
Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı
2344
Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı
2444
Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı
2544
Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı
2644
Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı
2744
Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı
2844
Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı
2944
Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı
3044
Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı
3144
Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı
3244
Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı
3344
Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı
3444
Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı
3544
Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı
3644
Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı
3744
Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı
3844
Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı
3944
Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı
4044
Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı
4144
Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı
4244
Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı
4344
Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı
4444
Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı