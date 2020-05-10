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Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı

10 Mayıs 2020 12:42

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Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı

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TFF'den yapılan açıklamada, "Öneri Protokolünün tamamı bireysel antrenman, grup antrenmanı, takım antrenmanı, müsabaka dönemi başlıkları ile bu dönemlerin herhangi birinde şüpheli, olası veya pozitif vaka olması durumunda ne yapılabileceği ile ilgili önerileri içermektedir." denildi.

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İşte TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamı

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Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı

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Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı

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Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı

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Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı

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Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı

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Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı

1044

Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı

1144

Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı

1244

Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı

1344

Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı

1444

Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı

1544

Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı

1644

Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı

1744

Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı

1844

Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı

1944

Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı

2044

Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı

2144

Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı

2244

Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı

2344

Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı

2444

Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı

2544

Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı

2644

Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı

2744

Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı

2844

Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı

2944

Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı

3044

Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı

3144

Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı

3244

Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı

3344

Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı

3444

Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı

3544

Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı

3644

Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı

3744

Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı

3844

Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı

3944

Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı

4044

Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı

4144

Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı

4244

Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı

4344

Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı

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Antremanlarda ve soyunma odalarında hangi kurallara uyulacak, bir futbolcuda Koronavirüs tespit edilirse ne yapılacak; TFF, Futbola Dönüş Protokolü'nün tamamını açıkladı

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