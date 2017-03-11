Antarktika'daki 'yeşil buzul'un gizemi çözüldü

NASA'nın 5 Mart'ta çektiği Antarktika'daki buzulların bir kısmının renk değiştirdiğini gözler önüne seren fotoğraf için açıklama geldi.
23
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 5 Mart'ta çektiği fotoğraflarda Antartika'nın Granite Harbor bölgesinde buzulların yeşil renge döndüğü görülüyordu. Fotoğrafların yayınlanmasının ardından bilim dünyası da bu kareleri mercek altına aldı. Antarctic Climate and Ecosystems Cooperative Research Center çalışanı Dr Jan Lieser'a göre söz konusu renk değişiminin nedeni 'Fitoplankton'
33
Zira Fitoplanktonların çoğu çıplak göz ile görülemeyecek kadar küçüktür. Ancak yeteri kadar sayıda bir arada olduklarında hücrelerinde bulunan klorofil sayesinde suda yeşil renkli olarak görülebilirler.