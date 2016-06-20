T24 LogoT24 Logo

Antalya’ya ‘Kovboy kasabası’ kurdular

20 Haziran 2016 01:28

17

Antalyalı Yörük Mustafa Deniz, Manavgat ilçesine bağlı Aksaz köyünde kovboy kasabası kurdu. 'Kovboy kasabası'nı deniz, kum ve güneş dışında alternatif turizm için oluşturduğunu söyleyen Mustafa Deniz, "Yörük Mustafa'ydım kovboy Jack oldum. Zaten iki kültür de birbirine benziyor" dedi.

27

Onedio’nun haberine göre, Manavgat ilçesine bağlı Aksaz köyündeki kovboy kasabası temalı tesise gelen turistler, vahşi batının esintilerini yaşıyor.

37

İdam sehpası ve su kuyusunun da bulunduğu tesise gelenler, ayrıca Yörük hayatını da tanıyor. Ziyaretçiler, koyun ve keçileri otlatıyor ve süt sağıyor.

47

57

67

77

ETİKETLER

Antalyakovboy kasabasıAntalyalı Yörük Mustafa DenizManavgatAksaz köyü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24