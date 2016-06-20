Antalya’ya ‘Kovboy kasabası’ kurdular

Antalyalı Yörük Mustafa Deniz, Manavgat ilçesine bağlı Aksaz köyünde kovboy kasabası kurdu. 'Kovboy kasabası'nı deniz, kum ve güneş dışında alternatif turizm için oluşturduğunu söyleyen Mustafa Deniz, "Yörük Mustafa'ydım kovboy Jack oldum. Zaten iki kültür de birbirine benziyor" dedi.
27
Onedio’nun haberine göre, Manavgat ilçesine bağlı Aksaz köyündeki kovboy kasabası temalı tesise gelen turistler, vahşi batının esintilerini yaşıyor.
37
İdam sehpası ve su kuyusunun da bulunduğu tesise gelenler, ayrıca Yörük hayatını da tanıyor. Ziyaretçiler, koyun ve keçileri otlatıyor ve süt sağıyor.