Antalya'da renkli festival
15 Mayıs 2017 02:26
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde düzenlenen ve turistlerin yanı sıra çok sayıda kişinin katıldığı "Dream of Color Fest" etkinliğinde 2 ton boya kullanıldı.
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Dünyanın birçok ülkesinde düzenlenen ve boya festivali olarak bilinen "Dream of Color Fest" Antalya'da gerçekleştirildi.
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Muratpaşa ilçesindeki Lara Beach Park 5 No'lu plajda düzenlenen "renkli" etkinliğe yaklaşık 4 bin kişi katıldı.
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Katılımcılara girişte sarı, kırmızı, mavi, pembe, mor ve yeşil boyalar verildi. Etkinlikte giyilen beyaz tişörtler, program sonunda rengarenk oldu. Katılımcılar festival boyunca özçekim yaptı.
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Etkinliğe katılan bazı çocuklar da ebeveynleri tarafında toz boyalarla boyandı. Tamamı mısır nişastasından üretilen organik boyaları bir birine atan katılımcılar, müzik eşliğinde eğlendi.
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Farklı renklerde 2 ton boyanın kullanıldığı festivale, turistler de ilgi gösterdi.
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Hindistan'dan dünyaya yayılan etkinliğin, "Birlik ve mutluluk" temalarıyla 20'den fazla ülkede kutlandığı ifade edildi.
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