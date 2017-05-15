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Antalya'da renkli festival

15 Mayıs 2017 02:26

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde düzenlenen ve turistlerin yanı sıra çok sayıda kişinin katıldığı "Dream of Color Fest" etkinliğinde 2 ton boya kullanıldı.

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Dünyanın birçok ülkesinde düzenlenen ve boya festivali olarak bilinen "Dream of Color Fest" Antalya'da gerçekleştirildi.

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Muratpaşa ilçesindeki Lara Beach Park 5 No'lu plajda düzenlenen "renkli" etkinliğe yaklaşık 4 bin kişi katıldı.

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Katılımcılara girişte sarı, kırmızı, mavi, pembe, mor ve yeşil boyalar verildi. Etkinlikte giyilen beyaz tişörtler, program sonunda rengarenk oldu. Katılımcılar festival boyunca özçekim yaptı.

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Etkinliğe katılan bazı çocuklar da ebeveynleri tarafında toz boyalarla boyandı. Tamamı mısır nişastasından üretilen organik boyaları bir birine atan katılımcılar, müzik eşliğinde eğlendi.

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Farklı renklerde 2 ton boyanın kullanıldığı festivale, turistler de ilgi gösterdi.

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Hindistan'dan dünyaya yayılan etkinliğin, "Birlik ve mutluluk" temalarıyla 20'den fazla ülkede kutlandığı ifade edildi.

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