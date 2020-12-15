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Antalya'yı sel vurdu; tarım alanlarında büyük zarar

Antalya'da 4 gün aralıksız süren yağış nedeniyle kent genelinde hayat olumsuz etkilendi. Birçok açık ve kapalı tarım alanı su altında kalırken, ekili ürünler çürüyerek kullanılamaz hale geldi.

15 Aralık 2020 13:17

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodla uyardığı Antalya'da, 4 gün boyunca aralıksız süren yağış nedeniyle birçok noktada su baskını yaşandı.

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Evlerin ve işyerlerinin su altında kalarak büyük zarar gördüğü kent merkezine 24 saat içerisinde 161.5, Serik ilçesine ise 120.7 kilogram yağış düştü. Bu yağış miktarları 2020 yılında 24 saatte düşen en yüksek yağış miktarı oldu.

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Yağışın en çok zarar verdiği Serik'te dere yatakları taştı, birçok tarım alanı su altında kaldı.

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Hasadı yaklaşan özellikle çilek seraları sel suları nedeniyle tamamen çamura bulandı.

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Üreticiler, dönüm başına ortalama 10 bin lira zarar ederken, zararın boyutu ise suların tamamen çekilmesinin ardından yapılacak çalışma ile belirlenecek.

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Yağışın bugün etkisini yitirmesiyle birlikte üretim alanlarına gelen çiftçiler, yaralarını sarmaya başladı.

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Antalya Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ilk tespitlerine göre şiddetli yağışın Alanya, Manavgat, Serik, Aksu ve Gazipaşa ilçelerinde kapalı üretim alanlarında 3 bin dekar, açık üretim alanlarında ise 6 bin 530 dekar alanda zarara neden olduğunu açıkladı.

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Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise 96 üreticiye ait 1335 dekar örtü altı üretim alanının zarar gördüğü kaydedildi.

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Zararın en fazla Kadriye ve Çakallık mahallelerinde olduğu belirtilen açıklamada, 1095 dekar çilek, 110 dekar domates, 100 dekar biber, 30 dekar salatalık yetiştirilen alanın zarar gördüğü belirtildi.

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Antalya'yı sel vurdu; tarım alanlarında büyük zarar

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