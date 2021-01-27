Antalya'yı fırtına vurdu; ağaçlar devrildi, uçuşlar ertelendi!

Antalya'da dün akşam saatlerinde başlayan yağış, gece saatlerde kuvvetli rüzgârla birlikte etkili olurken, fırtınanın akşam saatlerine kadar etkisini devam ettirmesi bekleniyor.
27 Ocak 2021 10:54
16
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre son 24 saatte Döşemealtı'na metrekareye 180.3, Aksu'ya 167.4, Serik'e 161.1, Kumluca'ya 144.3, Demre'ye 115.6, kent merkezine 114.6, Elmalı'ya 113.9, Kemer'e ise 89.4 kilogram yağış düştü.
26
Şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar için uyarıda bulunduğu Antalya'da yağış, dün akşam saatlerinde başladı.
36
Kent merkezinde gece saatlerinde etkisini artıran yağış, kuvvetli rüzgar ile birleşti. Kuvvetli rüzgar nedeniyle çöp konteynerleri devrildi, bazı ağaçlar yerinden söküldü.
46
Kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle Antalya Havalimanı'na gece boyunca uçaklar iniş yapamadı.
56
Kuvvetli yağışların Antalya'nın doğusundaki yüksek kesimlere kar olarak düşmesi beklenirken, yağışın bugün akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.