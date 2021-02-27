Antalya sahilleri kısıtlamadan muaf turistlere kaldı
Antalya'da Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının birinci gününde kentin birçok noktasında sessizlik hakim oldu. Kısıtlamadan muaf tutulan yabancı turistler denizin ve güneşli havanın keyfini çıkardı.
27 Şubat 2021 14:05
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Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da, 56 saat sürecek olan hafta sonu kısıtlamasının ilk gününde sahiller turistlere kaldı.
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Antalya sahilleri kısıtlamadan muaf turistlere kaldı
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Antalya sahilleri kısıtlamadan muaf turistlere kaldı
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Kısıtlamadan muaf turistlerle birlikte, yerleşik yaşayan yabancılarda spor yapmayı ihmal etmedi.
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Antalya sahilleri kısıtlamadan muaf turistlere kaldı
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Antalya sahilleri kısıtlamadan muaf turistlere kaldı
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Antalya sahilleri kısıtlamadan muaf turistlere kaldı
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Antalya sahilleri kısıtlamadan muaf turistlere kaldı
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Antalya sahilleri kısıtlamadan muaf turistlere kaldı
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Antalya sahilleri kısıtlamadan muaf turistlere kaldı
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Antalya sahilleri kısıtlamadan muaf turistlere kaldı