Antalya'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangın, Göynük Kanyonu'na ilerliyor
13 Ekim 2021 09:40
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Antalya'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangın, Göynük Kanyonu'na ilerliyor
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Antalya'da dün yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, Göynük Kanyonu'na doğru ilerliyor. Gece boyu karadan süren söndürme çalışmalarına, günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 helikopter ve 1 de uçak katıldı.
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Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış sırasında Konyaaltı ilçesine bağlı Üçoluk Mahallesi yakınlarında ormana yıldırım düştü. Yıldırımla birlikte orman yangını çıktı. Yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş alana yayıldı.
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Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gece boyunca yangına karadan müdahale etti.
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Havanın aydınlanmasıyla birlikte bölgeye sevk edilen 2 helikopter ve 1 uçak, söndürme çalışmalarına katıldı. Bölgedeki rüzgâr etkisini yitirirken, yangının Antalya'nın önemli kanyonlarından biri olan Göynük Kanyonu'na doğru ilerlediği belirtildi.