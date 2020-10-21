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Antalya’da sağanak yağış ve rüzgâr etkili oldu; ağaçlar devrildi, yollar göle döndü

21 Ekim 2020 13:49

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Antalya’da sağanak ve rüzgâr etkili oldu; ağaçlar devrildi, yollar göle döndü

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Antalya'da öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak ve rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgarın etkisiyle devrilen bir ağaç, iki otomobilin üzerine düştü, yollar suyla doldu.

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Turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyrederken, öğle saatlerinde aniden bastıran yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgârın da etkisiyle şiddetini artıran sağanağa, vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Saatteki hızı zaman zaman 35 kilometreyi bulan rüzgarın etkisiyle bazı ağaçlar devrildi.

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Kepez ilçesindeki Akdeniz Sanayi Sitesi 5033 Sokak üzerinde yıkılan bir ağaç, üzerine devrildiği iki otomobilde maddi hasara yol açtı. Kent merkezinde ise bazı yan yollar yağmur suyuyla doldu. Yolun suyla kaplanmasından dolayı araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

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Kent merkezinde etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle dün binlerce kişinin denize girdiği Konyaaltı Sahili boşaldı. Sahilde spor yapanlar ve yürüyüşe çıkanlar, sağanak şaşkınlığı yaşadı.

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Sahilde oturanlar hızla toplanarak evlerinin yolunu tutarken, turistler ise bir süre yağmur atlında denize girmeyi tercih etti. Yağmurun hızlanmasıyla birlikte cankurtaranlar denize girenleri uyararak dışarı çıkmalarını istedi.

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Sahildeki işletmelerin şezlongları devrilirken, şiddetli rüzgar nedeniyle şemsiyeler denize uçtu. Denize uçan şemsiyeleri çalışanlar çıkarırken, bir kişi ise bu sırada denizde yüzdü. Şiddetli yağış nedeniyle bazı araçlar yollarda oluşan su birikintilerinden geçemedi.

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İşte Antalya'dan kareler:

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