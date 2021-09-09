Anorgazmi nedir? Orgazmı önleyen nedenler ve çözüm yolları neler? Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meral Sönmezer merak edilen soruları yanıtladı
09 Eylül 2021 18:12
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Anorgazmi nedir? Orgazmı önleyen faktörler ve çözüm önerileri neler? Kadınlarda orgazm olamamanın birçok psikolojik soruna neden olduğunu söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meral Sönmezer, orgazm olamayan kadınlar için tavsiyelerde bulundu.
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Elele dergisinde yer alan habere göre; Orgazm olamamanın fiziksel ve psikolojik nedenleri vardır. Vajinal kuruluk, enfeksiyon, disparoni (ağrılı cinsel ilişki) gibi fiziksel problemler varsa ilk olarak bunlar tedavi edilmelidir. Diğer taraftan, kişilerin cinsellikle ilgili yeterli bilgiye sahip olmamaları ya da tamamen yanlış bilgilere sahip olmaları, bilgi ve tecrübe eksiklikleri, taciz, tecavüz gibi yaşanan cinsel travmalar da orgazm olamamanın psikolojik nedenleri arasındadır.
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ANORGAZMİ TEDAVİSİ Orgazm olamama, modern cinsel terapi metotları ve bazı genital bölge uygulamaları ile tedavi edilebilen bir problemdir. Tedavi sürecinde, mutlaka alanında uzman bir jinekolog ile görüşülmesi önemlidir. Böylece jinekolojik muayene sırasında teşhis konulur ve orgazm olamama sebepleri ortaya çıkarılır, orgazm olmaya engel durumlar için bir tedavi planı hazırlanır.
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Cinsel Terapi Orgazm olamama sorunu yaşayanlar için davranışçı ve bilişsel cinsel terapiler, uygulanan tedavi yöntemleri arasında en sık kullanılandır. Buna ek olarak hipnoterapi (hipnoz tedavileri), cinsel travmadan kaynaklanan sorunlarda ise EMDR terapisi etkili bir yöntemdir. Cinsel terapi eğitimi almış bir kadın doğum uzmanı tarafından gerçekleştirilen cinsel terapide, cinsel eğitim ve bilgilendirme amaçlanmaktadır.
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Cinsel terapi teknikleri şöyledir:
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1. Bilişsel Cinsel Terapi Cinsellikle ilgili düşünme biçimini değiştirerek, her türlü olumsuz düşüncenin, yanlış inanışların ve mitlerin, cinsellikle ilgili korkuların yok edilmesi amaçlanır. Hastanın kitap ve videolarla cinsellik algısının değiştirilmesini içerir. (Biblioterapi)
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·Zihni serbest bırakma ve yalnızca cinsel hazzı duyumsamak için zihinsel odaklanma, Sistematik duyarsızlaştırma tekniği, Dikkatin başka yöne çevrilmesi ile anksiyetenin azaltılması, Cinsellikle ilgili düşünce ve tutumların yeniden oluşturulması tedavi yöntemlerindendir.
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2. Davranışsal Cinsel Terapi Partnerler arasında iletişimi artırarak, partnerlerin cinsel istek ve beklentilerini öğrenmeye yönelik keşifler, Kadının kendi bedenini tanıması ve cinselliğini öğrenmesi için mastürbasyon egzersizleri, Kaygıyı azaltmaya ve rahatlamaya yardımcı olacak nefes ve gevşeme egzersizleri, Erken boşalmayı önlemek amacıyla dur- başla ve sıkma gibi teknikler, tedavi yöntemleri arasındadır.
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3. Çift Terapisi Kadındaki orgazm olamama sorunu evliliğindeki ya da ilişkisindeki sorunlardan kaynaklanıyor ise çift terapisi gerekli hale gelir. Çiftler arasındaki genel sorunlar, cinsel sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle çiftler arasındaki çatışmaların çözümü ve duygusal yakınlığın artırılması ile bu sorun çözüme ulaşır.
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4. Bireysel Psikoterapi Bireyin cinsel terapinin merkezinde olduğu bu tedavide, bireydeki olumlu değişimlerle birlikte cinsel sorunların da çözüleceği anlayışı yer almaktadır. Cinsellikle ilgili benlik duygusunun oluşturulması veya değişimi, Depresyon gibi psikolojik sorunların tedavisi, Özgüveni artırmaya yardımcı ego desteği uygulamaları. Psikolojik telkin, bu terapilerden bazılarıdır.
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Odaklanmak ve Konsantre Olmak: Cinsel ilişkide orgazmı tek amaç haline getirmemek bu sorunun çözümü için iyi bir başlangıç olacaktır. Sürekli orgazm olmayı düşünmek, orgazmı engellemeye neden olacaktır. Kadın birliktelik sırasında o ana konsantre olarak, yaşanılan hazzın tadını çıkarmalıdır. Yalnızca dokunuşlara yani uyaranlara ve zevk almaya konsantre olan kadının, orgazm olması da kolaylaşacaktır.
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Nefes Kontrolü: Doğru nefes almak ve nefes kontrolü de orgazmı kolaylaştıran en etkili yöntemlerdendir.
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Ön Sevişme: Doyurucu bir orgazma ulaşmak için yeterli bir ön sevişme oldukça önemlidir.
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Doğru Pozisyon: Orgazm olamayan kadınlara cinsel cevabı artıracak farklı teknikler ve pozisyonlar önerilir. Kontrolün kadında olduğu pozisyonların denenmesi bu açıdan önemlidir. Örneğin, kadının erkeğin üstünde olduğu pozisyonda, kadın kontrolü ele alarak kendi haz duygusuna göre hareketlerini ve kasılmalarını ayarlar.
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Kegel Egzersizleri: Kegel egzersizi ile pelvik taban kasları çalıştırılır ve bu egzersizin düzenli yapılmasıyla bu kaslar güçlendirilir. Gün içinde kolaylıkla yapılabilen Kegel egzersizinde, otururken ya da uzanırken pelvik taban kasları aynı idrar yaparmış gibi gevşetilmeli ve ardından idrar tutarmış gibi kasılmalıdır.
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Düzenli Spor ve İyi Beslenme: Düzenli spor yapmak cinsel isteği artırarak, cinsel yaşam süresini de uzatmaktadır. Spor ile cinsel organlara giden kan basıncı artmakta bu da orgazmı kolaylaştırmaktadır. Alkol ve sigara kullanımı, cinsel yaşam kalitesini düşürdüğü için bunlardan uzak durmak gerekmektedir.