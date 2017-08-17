Annesine bu taşla muhteşem bir hediye yaptı
17 Ağustos 2017 17:51
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Annesine hediye hazırlamak isteyen bir adam eline bir balta alarak büyük bir kaya üzerinde çalışmaya başladı.
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Kayayı oyarak annesinin heykelini yapmaya karar veren adam bu anları Youtube'da paylaştı.
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Önce kayayı balta yardımıyla parçalayan adam daha sonra büyük bir çivi ve çekiçle çalışmalarını sürdürdü.
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Heykel bittiğinde annesi ile heykeli yan yana fotoğraflayan adam heykelini annesine hediye etti.
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İşte heykelin yapım aşamaları....
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