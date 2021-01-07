Annesinden kızı Kim Kardashian'a: Kendini düşün, Kanye West'ten boşan
Kızı Kim Kardashian'ın eşi Kanye West ile daha önce de problemler yaşayan anne Kris Jenner iddialara göre "Aile markasına zarar veriyor, ondan boşan" tavsiyesinde bulundu.
07 Ocak 2021 16:31
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Boşanma aşamasına gelen ve magazin gündemine oturan Kim Kardashian ve Kanye West birlikteliğinde anne Kris Jenner ayrıntısı da ortaya çıktı.
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NTV'nin aktardığı haber göre; Kardashian'a boşanmasını annesi Kris Jenner'ın da söylediği ileri sürüldü. Bu iddialara göre Jenner, kızı Kim'e, "Ondan boşan" dedi.
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Kris Jenner, Kardashian'a kendisini düşünmesini ve bu evliliği bitirmesi tavsiyesinde bulundu. Bunun üzerine Kardashian da harekete geçti ve ünlü boşanma avukatı Laura Wasser'e başvurdu.
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İddialara göre Kris Jenner, damadı Kanye West'in giderek kontrolden çıktığını ve bu durumun da aile markasına zarar verdiğini düşünüyor.
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Daha önce West, Kardashian ile annesi Kris Jenner hakkında ırkçı oldukları ve kendisini zorla hastaneye kaldırma istedikleri suçlamalarını yapmıştı.
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Son olarak Kanye West’in ünlü Youtuber Jeffrey Star’la birlikte olduğu iddia edildi.
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