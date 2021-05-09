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Anneler Günü için film önerileri

Anneler Günü dolayısıyla ve tam da kapanmada iken ailecek izlenebilecek filmler...

09 Mayıs 2021 16:40

120

Anne sevgisi ve anne fedakarlığı teması bu özel günde daha da ön plana çıkıyor. İşte Anneler Günü'nü daha da anlamlandıracak anne temalı filmler

220

Gizli Dünya / Room (2015)

320

Alice Doesn't Live Here Anymore (1974)

420

Anywhere But Here (1999)

520

Calendar Girls (2003)

620

Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood (2002)

720

Forrest Gump (1995)

820

Freaky Friday (2003)

920

Hope Floats (1998)

1020

Joy (2015)

1120

Juno (2007)

1220

Steel Magnolias (1989)

1320

Mamma Mia (2008)

1420

Mommie Dearest (1981)

1520

Anneler Günü için film önerileri

1620

Stepmom (1998)

1720

Terms of Endearment (1983)

1820

The Family Stone (2005)

1920

The Kids Are All Right (2010)

2020

The Sound of Music (1965)

filmnetflixanneler gününe izlesek
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