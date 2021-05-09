Anneler Günü için film önerileri
Anneler Günü dolayısıyla ve tam da kapanmada iken ailecek izlenebilecek filmler...
09 Mayıs 2021 16:40
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Anne sevgisi ve anne fedakarlığı teması bu özel günde daha da ön plana çıkıyor. İşte Anneler Günü'nü daha da anlamlandıracak anne temalı filmler
220
Gizli Dünya / Room (2015)
320
Alice Doesn't Live Here Anymore (1974)
420
Anywhere But Here (1999)
620
Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood (2002)
1220
Steel Magnolias (1989)
1420
Mommie Dearest (1981)
1520
Anneler Günü için film önerileri
1720
Terms of Endearment (1983)
1820
The Family Stone (2005)
1920
The Kids Are All Right (2010)
2020
The Sound of Music (1965)
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