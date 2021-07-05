Anne sütünün bebeğe 10, anneye 5 önemli faydası
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Cömert, anne sütünün bebeğe 10, anneye ise 5 önemli faydasını anlattı.
05 Temmuz 2021 13:15
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Anne sütü her zaman hazırdır. Isı derecesi bebeğiniz için en uygun sıcaklıktadır.
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İlk gelen anne sütüne kolostrum denmektedir. Bebeğinizin ilk aşısı bu kolostrum dediğimiz süttür. Bu süt bebeğinizin bağışıklığını güçlendirip onu enfeksiyonlara karşı korur.
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Bebeğinizi emzirmeniz onu rahatlatır, gevşetir, gaz sancılarını azaltır daha çabuk uykuya dalmasını sağlar.
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Anne sütünün içeriği besleyicilik açısından en ideal besindir.
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Anne sütüyle beslenme bebeğinizde orta kulak enfeksiyonu gelişme ihtimalini önemli derecede azaltır.
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Anne sütü, içerdiği koruyucular sayesinde bebeğinizi mikroplara karşı koruma özelliğine sahiptir.
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Toplamda anne sütüyle beslenme süresi arttıkça erişkin yaşta IQ seviyelerinin daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir.
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Emzirme bebeğinizin ileriki yaşlarda ve erişkinlik çağında aşırı kilolu veya obez olma riskini azaltacaktır.
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Emzirme ileriki yaşlarda gelişebilecek tip2 diyabet riskini azaltacaktır.
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Bebekler anne sütü sayesinde ishal, zatüre gibi bulaşıcı hastalıklara ve alerjik hastalıklara daha az yakalanıp, daha sağlıklı büyüyeceklerdir.
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Emzirme anne-bebek arasında bir bağ kurulmasına yardımcı olur ve doğum sonrası anne depresyonunu azaltır.
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Emzirme sırasında salgılanan hormonlar sayesinde anne daha çok rahatlar ve kendini iyi hissedip uyku problemleri azalır.
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Emziren anneler eski kilolarına daha kolay dönerler.
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Toplam emzirme süresi arttıkça meme ve over kanseri riski azalmaktadır.
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Sağlıklı toplumların temelleri anne-bebek bağlanmasının güçlü olduğu emzirme ile atılmaktadır. İlk 6 ay sadece anne sütü beslenme bebeğinize vereceğiniz en büyük miras olacaktır.
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