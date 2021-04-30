Anket: Yoksulluk ve hayat pahalılığı Koronavirüs'ten sonraki en büyük sorun
"Türkiye Siyasi Gündem Araştırması – Nisan 2021" sonuçlarına göre vatandaşlar Koronavirüs'ten sonra Türkiye'nin en büyük sorununun ekonomi olduğunu söylüyorlar
30 Nisan 2021 16:29
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AREA Araştırma şirketi tarafından yapılan ankete katılanların yüzde 53,1'i hayat pahalılığı ve yoksulluğu Koronavirüsten sonraki en önemli sorun olarak görüyor. Toplumun yüzde 70,3'ü de "ekonomi" ve ''işsizliği'' ülkenin en önemli sorunu olarak görüyor.
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Hükûmetin ekonomi politikalarını toplamda yüzde 68,9'luk bir kesim başarısız bulurken, AKP seçmenlerinin de yüzde 27,6'sı başarısız buluyor. Cumhur İttifakı ortağı olan MHP seçmeninin yüzde 61,1'i dikkat çekici biçimde hükumeti ekonomi politikalarında başarısız buluyor.
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Döviz rezervlerinin Merkez Bankası tarafından usulsüz bir şekilde kullanıldığı konusunda hemfikir olan katılımcı oranı yüzde 48,2 iken; yüzde 30,8'lik bir kesim ise buna katılmıyor. İttifak ortağı MHP seçmeninin yüzde 40,3'lük bir bölümü döviz rezervlerinin usulsüz kullanıldığını düşünüyor.