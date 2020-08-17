Anket: Yeni partilerin seçmenleri Millet İttifakı'nı istiyor
17 Ağustos 2020 18:57
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Anket: Yeni partilerin seçmenleri Millet İttifakı'nı istiyor
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İstanbul Ekonomi Araştırma yeni anketinin sonuçlarını açıkladı.
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4-5 Ağustos 2020 tarihlerinde 12 ilde ve bin 506 kişi ile yapılan ankette seçmenlerin oy verdiği ittifaklardan memnun olup olmadığı ve bir ittifaka dahil olmayan parti seçmenlerinin ittifaklar konusunda ne düşündüğü araştırıldı.
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Anketin ilk bölümünde “Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna AK Parti veya MHP yanıtını veren katılımcılara partilerinin Cumhur İttifakı içerisinde bulunmasından memnun olup olmadıkları soruldu.
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Sonuçlara göre AK Parti ve MHP seçmenlerinin yüzde 99,4 gibi çok büyük bir çoğunluğu, partilerinin Cumhur İttifakı içerisinde bulunmasından memnun olduğunu belirtti.
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Benzer bir şekilde “Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna CHP veya İYİ Parti yanıtını veren katılımcılara da partilerinin Millet İttifakı içerisinde bulunmasından memnun olup olmadıkları soruldu.
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Sonuçlara göre CHP ve İYİ Parti seçmenlerinin yüzde 97,8'i partilerinin Millet İttifakı içerisinde bulunmasından memnun olduğunu ifade etti.
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İttifakların dışında kalan partileri seçen katılımcılara, partilerinin hangi ittifak içerisinde yer almasını istedikleri de soruldu.
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Genel sonuçlara göre bu kategorideki katılımcıların yüzde 66’sı partilerinin Millet İttifakı içerisinde yer almasını istediklerini belirtirken, bu oran Cumhur İttifakı için yüzde 1,7 oldu. Katılımcıların yüzde 32,1’si ise partilerinin herhangi bir ittifak içerisinde yer almasını istemediğini belirtti.