Anket: Yarın seçim olsa 3 parti barajı geçebiliyor, halkın neredeyse yarısı 'güçlendirilmiş parlamenter sistem'e geçiş istiyor
MAK Danışmanlık, kasım ayının seçim araştırmasını yayınladı
30 Kasım 2020 10:32
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MAK Danışmanlık'ın kasım ayı araştırmasına göre, kararsızların matematiksel dağılımı sonrası barajı sadece AKP, CHP ve İyi Parti geçebiliyor. Öte yandan, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmek isteyenlerin oranının yüzde 46 olduğu görüşürken, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile devam etmek isteyenlerin orası ise yüzde 35.
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Araştırma sonuçları şöyle:
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Anket: Yarın seçim olsa 3 parti barajı geçebiliyor, halkın neredeyse yarısı 'güçlendirilmiş parlamenter sistem'e geçiş istiyor