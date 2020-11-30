T24 LogoT24 Logo

Anket: Yarın seçim olsa 3 parti barajı geçebiliyor, halkın neredeyse yarısı 'güçlendirilmiş parlamenter sistem'e geçiş istiyor

MAK Danışmanlık, kasım ayının seçim araştırmasını yayınladı

30 Kasım 2020 10:32

119

MAK Danışmanlık'ın kasım ayı araştırmasına göre, kararsızların matematiksel dağılımı sonrası barajı sadece AKP, CHP ve İyi Parti geçebiliyor. Öte yandan, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmek isteyenlerin oranının yüzde 46 olduğu görüşürken, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile devam etmek isteyenlerin orası ise yüzde 35.

219

Araştırma sonuçları şöyle:

319

419

519

619

719

Anket: Yarın seçim olsa 3 parti barajı geçebiliyor, halkın neredeyse yarısı 'güçlendirilmiş parlamenter sistem'e geçiş istiyor

819

919

1019

1119

1219

1319

1419

1519

1619

1719

1819

1919

ETİKETLER

mak danışmanlıkseçim anketiyarın seçim olsa anketi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24