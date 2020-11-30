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Anket: Türkiye'nin en önemli sorunu işsizlik ve ekonomi; halkın çoğu, yakın gelecekte daha kötü olacağını düşünüyor

Saros Araştırma'nın Türkiye Gündemi ve Siyaset Araştırması'nın Kasım ayı sonuçlarına göre, halkın çoğu en önemli sorun olarak ekonomiyi sonra da işsizliği görüyor.

30 Kasım 2020 14:31

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Saros Araştırma, Türkiye Gündemi ve Siyaset Araştırması'nın Kasım ayı sonuçlarını yayınladı. Araştırmanın sonuçlarına göre, ülkedeki en önemli sorun olarak ekonomi, ardından da işsizlik olarak görülüyor. Ankete katılanların yüzde 60'ından fazlası ise, önümüzdeki 3 ayda ekonominin daha kötü olacağını düşünüyor.

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Araştırmanın tamamı şöyle:

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