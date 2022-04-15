Anket: Türkiye'de gençlerin büyük çoğunluğu AB konusunda olumlu görüşe sahip
Alman Marshall Fonu, yoğunlukla Türkiye’de kamuoyunun Türk dış politikasına ve Avrupa Birliği yönelik algılarını ölçen ‘Avrupa Birliği Algıları Araştırması 2022’ yayımlandı. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasından sonra yapılan ankette Rus lider Vladimir Putin hakkında olumlu düşünceleri olanların oranı 2021’e kıyasla ciddi anlamda geriledi. 2021’de bu oran yüzde 9.6 iken 2022’de bu oran yüzde 4.9’a kadar geriledi. Türklerin hakkında en olumlu düşüncelere sahip olduğu yabancı liderler ise yüzde 13.7 ile Alman başbakanları Angela Merkel ve halefi Olaf Scholz. Ankete katılanların yüzde 60’ı, Türkiye’nin AB’ye katılması için bir referandum yapılması durumunda evet oyu vereceğini söylüyor. 18-24 yaş grubunun yüzde 73’ü ise Türkiye’nin AB üyeliği hakkında olumlu görüşlere sahip.
15 Nisan 2022 10:42
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Alman Marshall Fonu, yoğunlukla Türkiye’de kamuoyunun Türk dış politikasına ve Avrupa Birliği yönelik algılarını ölçen ‘Avrupa Birliği Algıları Araştırması 2022’ yayımlandı. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasından sonra yapılan ankette Rus lider Vladimir Putin hakkında olumlu düşünceleri olanların oranı 2021’e kıyasla ciddi anlamda geriledi. 2021’de bu oran yüzde 9.6 iken 2022’de bu oran yüzde 4.9’a kadar geriledi. Türklerin hakkında en olumlu düşüncelere sahip olduğu yabancı liderler ise yüzde 13.7 ile Alman başbakanları Angela Merkel ve halefi Olaf Scholz. Ankete katılanların yüzde 60’ı, Türkiye’nin AB’ye katılması için bir referandum yapılması durumunda evet oyu vereceğini söylüyor. 18-24 yaş grubunun yüzde 73’ü ise Türkiye’nin AB üyeliği hakkında olumlu görüşlere sahip.
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Anket 2-26 Mart tarihleri arasında 27 ilin kırsal ve kentsel bölgelerinde 2 bin 180 kişi arasında gerçekleştirildi. İşte anketten öne çıkan sonuçları
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Anket: Türkiye'de gençlerin büyük çoğunluğu AB konusunda olumlu görüşe sahip
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Anket: Türkiye'de gençlerin büyük çoğunluğu AB konusunda olumlu görüşe sahip
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Anket: Türkiye'de gençlerin büyük çoğunluğu AB konusunda olumlu görüşe sahip
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Anket: Türkiye'de gençlerin büyük çoğunluğu AB konusunda olumlu görüşe sahip
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Anket: Türkiye'de gençlerin büyük çoğunluğu AB konusunda olumlu görüşe sahip
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Anket: Türkiye'de gençlerin büyük çoğunluğu AB konusunda olumlu görüşe sahip
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Anket: Türkiye'de gençlerin büyük çoğunluğu AB konusunda olumlu görüşe sahip
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Anket: Türkiye'de gençlerin büyük çoğunluğu AB konusunda olumlu görüşe sahip
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Anket: Türkiye'de gençlerin büyük çoğunluğu AB konusunda olumlu görüşe sahip
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Anket: Türkiye'de gençlerin büyük çoğunluğu AB konusunda olumlu görüşe sahip
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Anket: Türkiye'de gençlerin büyük çoğunluğu AB konusunda olumlu görüşe sahip
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Anket: Türkiye'de gençlerin büyük çoğunluğu AB konusunda olumlu görüşe sahip
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Anket: Türkiye'de gençlerin büyük çoğunluğu AB konusunda olumlu görüşe sahip
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Anket: Türkiye'de gençlerin büyük çoğunluğu AB konusunda olumlu görüşe sahip