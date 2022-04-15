T24 LogoT24 Logo

Anket: Türkiye'de gençlerin büyük çoğunluğu AB konusunda olumlu görüşe sahip

Alman Marshall Fonu, yoğunlukla Türkiye’de kamuoyunun Türk dış politikasına ve Avrupa Birliği yönelik algılarını ölçen ‘Avrupa Birliği Algıları Araştırması 2022’ yayımlandı. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasından sonra yapılan ankette Rus lider Vladimir Putin hakkında olumlu düşünceleri olanların oranı 2021’e kıyasla ciddi anlamda geriledi. 2021’de bu oran yüzde 9.6 iken 2022’de bu oran yüzde 4.9’a kadar geriledi. Türklerin hakkında en olumlu düşüncelere sahip olduğu yabancı liderler ise yüzde 13.7 ile Alman başbakanları Angela Merkel ve halefi Olaf Scholz. Ankete katılanların yüzde 60’ı, Türkiye’nin AB’ye katılması için bir referandum yapılması durumunda evet oyu vereceğini söylüyor. 18-24 yaş grubunun yüzde 73’ü ise Türkiye’nin AB üyeliği hakkında olumlu görüşlere sahip.

15 Nisan 2022 10:42

116

Alman Marshall Fonu, yoğunlukla Türkiye’de kamuoyunun Türk dış politikasına ve Avrupa Birliği yönelik algılarını ölçen ‘Avrupa Birliği Algıları Araştırması 2022’ yayımlandı. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasından sonra yapılan ankette Rus lider Vladimir Putin hakkında olumlu düşünceleri olanların oranı 2021’e kıyasla ciddi anlamda geriledi. 2021’de bu oran yüzde 9.6 iken 2022’de bu oran yüzde 4.9’a kadar geriledi. Türklerin hakkında en olumlu düşüncelere sahip olduğu yabancı liderler ise yüzde 13.7 ile Alman başbakanları Angela Merkel ve halefi Olaf Scholz. Ankete katılanların yüzde 60’ı, Türkiye’nin AB’ye katılması için bir referandum yapılması durumunda evet oyu vereceğini söylüyor. 18-24 yaş grubunun yüzde 73’ü ise Türkiye’nin AB üyeliği hakkında olumlu görüşlere sahip.

216

Anket 2-26 Mart tarihleri arasında 27 ilin kırsal ve kentsel bölgelerinde 2 bin 180 kişi arasında gerçekleştirildi. İşte anketten öne çıkan sonuçları

316

Anket: Türkiye'de gençlerin büyük çoğunluğu AB konusunda olumlu görüşe sahip

416

Anket: Türkiye'de gençlerin büyük çoğunluğu AB konusunda olumlu görüşe sahip

516

Anket: Türkiye'de gençlerin büyük çoğunluğu AB konusunda olumlu görüşe sahip

616

Anket: Türkiye'de gençlerin büyük çoğunluğu AB konusunda olumlu görüşe sahip

716

Anket: Türkiye'de gençlerin büyük çoğunluğu AB konusunda olumlu görüşe sahip

816

Anket: Türkiye'de gençlerin büyük çoğunluğu AB konusunda olumlu görüşe sahip

916

Anket: Türkiye'de gençlerin büyük çoğunluğu AB konusunda olumlu görüşe sahip

1016

Anket: Türkiye'de gençlerin büyük çoğunluğu AB konusunda olumlu görüşe sahip

1116

Anket: Türkiye'de gençlerin büyük çoğunluğu AB konusunda olumlu görüşe sahip

1216

Anket: Türkiye'de gençlerin büyük çoğunluğu AB konusunda olumlu görüşe sahip

1316

Anket: Türkiye'de gençlerin büyük çoğunluğu AB konusunda olumlu görüşe sahip

1416

Anket: Türkiye'de gençlerin büyük çoğunluğu AB konusunda olumlu görüşe sahip

1516

Anket: Türkiye'de gençlerin büyük çoğunluğu AB konusunda olumlu görüşe sahip

1616

Anket: Türkiye'de gençlerin büyük çoğunluğu AB konusunda olumlu görüşe sahip

abalman marsahll fonuanketavrupa birliğireferandumab konusunda görüşlerz kuşağı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24