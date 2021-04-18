Anket: Türkiye'de ekonomik kriz olduğuna inanların sayısı yüzde 88'e yükseldi
18 Nisan 2021 11:06
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Avrasya Araştırma şirketinin 11-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği anket sonuçlarına göre; Türkiye'de ekonomik kriz olduğuna inananların sayısı yüzde 88'e yükseldi. İşte Avrasya Araştırma şirketinin son seçim anketi:
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"Recep Tayyip Erdoğan tekrar cumhurbaşkanı adayı olursa ona oy verir misiniz?" sorusuna verilen yanıtlar.
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"'Hükümete ve Cumhurbaşkanına güveniyorum, pandemi bittiğinde ekonomik krizi bitireceklerdir' ifadesine katılıyor musunuz" sorusuna verilen yanıtlar.
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"'Hükümete ve Cumhurbaşkanına güveniyorum, pandemi bittiğinde ekonomik krizi bitireceklerdir' ifadesine katılıyor musunuz" sorusuna verilen yanıtlar.
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"Cumhurbaşkanlığı seçimine sadece Mansur Yavaş ile Recep Tayyip Erdoğan katılırsa sizce hangisi kazanır?" sorusuna verilen yanıtlar.
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"Cumhurbaşkanlığı seçimine sadece Ekrem İmamoğlu ile Recep Tayyip Erdoğan katılırsa sizce hangisi kazanır?" sorusuna verilen yanıtlar.
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"Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sadece Ekrem İmamoğlu ile Recep Tayyip Erdoğan katılırlarsa hangisine oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar.
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"Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sadece Mansur Yavaş ile Recep Tayyip Erdoğan katılırlarsa hangisine oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar.
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"Recep Tayyip Erdoğan ve Meral Akşener'den hangisine daha yakın hissediyorsunuz?" sorusuna verilen yanıtlar.
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"Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hangisine daha yakın hissediyorsunuz?" sorusuna verilen yanıtlar.
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"Recep Tayyip Erdoğan ve Mansur Yavaş'tan hangisine daha yakın hissediyorsunuz?" sorusuna verilen yanıtlar.
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"Recep Tayyip Erdoğan ve Mansur Yavaş'tan hangisine daha yakın hissediyorsunuz?" sorusuna verilen yanıtlar.
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"Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusuna karşılık olarak verilen yanıtlardan çıkan sonuçlar ise şöyle... (Kararsızlar dağıtılmadan)
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Kararsızlar dağıtıldığında ortaya çıkan sonuçlar ise şöyle