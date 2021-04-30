Anket: Son bir yılda hükûmetin Koronavirüs'le mücadele politikalarına olan güven yarı yarıya azaldı
“Türkiye Siyasi Gündem Araştırması – Nisan 2021” anket sonuçları yayınlandı. AREA Araştırma şirketinin yaptığı araştırmaya göre Koronavirüsle mücadelede hükûmeti başarısız bulanların oranı büyük artış var. Nisan ayında geçtiğimiz gündem konularına göre seçmenlerin bakış açıları parti dağılımlarına göre şöyle açıklandı;
30 Nisan 2021 17:20
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Araştırmaya göre pandemiyle mücadelenin başında, seçmenlerin sadece yüzde 4,2'si hükûmeti başarısız bulurken bu oran şu anda yüzde 55,6'ya çıkmış durumda. Mücadele sürecinde hükûmeti başarılı bulanların oranı da yüzde 91,4'ten yüzde 39,5'e düşmüş görünüyor.
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CHP'nin ''128 milyar dolar nerede?'' çıkışı da ankette seçmenlere soruldu. CHP'nin parti binaları ile bilboardlara astığı afişlerin toplatılmasını seçmenlerin yüzde 51,6'sı doğru bulmuyor. AKP içinden afişlerin toplatılmasını doğru bulanların oranı sadece yüzde 34,3 ise dikkat çekiyor.
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili fezlekenin meclise getirilmesini AKP seçmeninin sadece yüzde 43'ü olumlu buluyor. İttifak ortağı MHP seçmeninin ise fezlekeye verdiği destek yüzde 37,5'te kalıyor.
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Meral Akşener'in emekli amirallerin bildirisiyle ilgili çıkışına kendi partisinden yüzde 62,8'lik bir kesim destek verirken yüzde 35,5'luk bir kesim açık destek vermemiş görünüyor. Bu oranın yüzde 20,7'si çekimser kalmış. AKP seçmeninin ise yüzde 48,6'lık bir kesimi ise Meral Akşener'in açıklamasına katılmadığını belirtiyor.
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Kanal İstanbul'un yapılmasına olan destek sadece yüzde 28,6.
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Seçmenlerin mevcut siyasilerle ilgili olumlu kanaatleri sıralamasında ilk sırayı yüzde 50,3 ile Mansur Yavaş alıyor.