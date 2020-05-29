Anket: İttifaksız seçimde AKP tek başına iktidar olamıyor; MHP barajın altında kalıyor
Avrasya Araştırma'nın son kamuoyu anketine göre bugün ittifaksız seçim olsa AKP yüzde 34.49 oy oranı ile tek başına iktidar olamıyor. Ankete göre AKP'nin Cumhur İttifakı ile fiili koalisyon kurduğu MHP yüzde 8.15'lik oy oranı ile seçim barajının altında kalıyor. CHP ise yüzde 30.65 oranında oy alıyor. HDP ve İyi Parti de yüzde 10 küsurluk oy oranlarıyla barajı geçiyor.
29 Mayıs 2020 00:17
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Araştırmayı, Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz YouTube üzerinden duyurdu. Özkiraz, "Anketimiz 26 ilde Türkiye'yi temsil kabiliyetine sahip 2460 kişi ile yapıldı. Araştırmamız coronavirus nedeniyle telefonla araştırma yöntemi ile yapıldı. Araştırmaya katılanların bir önceki seçimde oy verdiği partilerin sağlaması yapıldı. Eğitim, yaş ve cinsiyet kotaları uygulandı. Araştırmanın hata payını yüzde 2.2 olarak ölçümledik" diye konuştu.
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İşte, "Bugün seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz" anketinin sonuçları...