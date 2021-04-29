Anket: Halkın çoğunluğu Kanal İstanbul’a karşı ve Montrö’nün yanında
29 Nisan 2021 08:11
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Anket: Halkın çoğunluğu Kanal İstanbul’a karşı ve Montrö’nün yanında
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Metropoll’ün 28 kentte 1752 kişi ile telefon yoluyla yaptığı ankette çarpıcı sonuçlar çıktı.
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Katılımcıların yüzde 29.9'u emekli amirallerin yayınladığı bildiri için “Görüşlerini açıklamışlardır” dedi. Yüzde 17.8'i darbe girişimi olduğunu iddia etti. Yüzde 37.1'i ise bildiriden haberdar olmadığını söyledi. Yüzde 42.3'ü emekli amirallerin gözaltına alınmasını doğru bulmazken, yüzde 24.7'si onayladı.
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Söz konusu ankette Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın "takke ve cübbe" giydiği fotoğrafı da katılımcılara soruldu. Yüzde 63.9'u amiralin resmi araç ve üniformayla cemaat merkezine gitmesinin uygun olmadığını söyledi.
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Halkın yüzde 45.6'sı Montrö Sözleşmesi'nin iptaline karşı çıkarken, yüzde 17'si kaldırmayı doğru bulduğunu söyledi.
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Yüzde 48.6'sı Kanal İstanbul'a karşı çıkarken, yüzde 37.6'sı onayladı. Yüzde 51'i Kanal İstanbul'un yeni bir rant alanı yaratmak için düşünüldüğünü iddia ediyor. Yüzde 29.1'i “İstanbul'un yükünü azaltmak için” diyor.
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Katılımcıların yüzde 44.9'u Merkez Bankası rezervlerinden 128 milyar doların azaldığı iddiasını doğru buluyor. Halkın yüzde 70.6'sı bürokratların birden çok maaş almasına karşı.