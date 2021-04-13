Anket: Bu pazar seçim olsa, Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 44,7
İstanbul Ekonomi Araştırma'nın bu ay yapılan anketine göre, kararsızların oranı yüzde 17,5 iken; karasızlar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 44,7 olarak belirlendi.
13 Nisan 2021 12:56
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İstanbul Ekonomi Araştırma'nın 12 ilde yaklaşık 1500 kişiyle yaptığı "Türkiye Raporu" anketinin sonuçları yayınlandı.
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Araştırmanın sonuçlarına göre; kararsızlar dağıtılmadan önce AKP'nin oy oranı yüzde 26.5, CHP'nin oy oranı yüzde 17.2, İyi Parti'nin oy oranı yüzde 12, HDP'nin yüzde 8.6, MHP'nin ise 6,5 oldu. Yüzde 17.5'luk kesimin ise karasız; oy kullanmayacağını belirtenlerin oranın ise yüzde 8.6 olduğu görüldü.
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Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise AKP'nin oy oranı yüzde 36.1, CHP'nin oy oranı yüzde 23.3, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 15.3, HDP'nin yüzde 11.3, MHP'nin ise 8.6 olarak ölçüldü.
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Siyasetçilerin başarı puanlarının da sorulduğu ankette katılımcılardan parti liderlerini 1-10 puan arasında değerlendirmeleri istendi.
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Ekonomik beklentilere ilişkin ise, katılımcılara, "Önümüzdeki 1 yıl içinde ekonominin nasıl olacağını bekliyorsunuz" sorusu soruldu.
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Ekonominin durumunun 'çok daha kötü' olacağını söyleyenler yüzde 43, 'daha iyi' olacağını belirtenler yüzde 24 çıktı. Ekonomik durumun değişmeyeceğini ifade edenlerin oranı ise yüzde 33 olarak ölçüldü.