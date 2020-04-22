Anket: Bu pazar seçim olsa AKP yüzde 35 oy alacak, İyi Parti barajın altında kalacak
İstanbul Ekonomi Araştırma'nın nisan ayında yaptığı araştırmaya göre, AKP 4 Haziran seçimlerinden bu yana yüzde 7 oy kaybetti. Anketin sonuçlarına göre “bu pazar seçim olsa” İyi Parti yüzde 9.7 puanla barajın altında kalıyor. Sonuçlara göre Her 4 AKP seçmeninden 1'i ise Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı Koronavirüs verilerine inanmıyor. "İhtiyaç sahiplerine yardım etmek için nereyi tercih edersiniz?" sorusuna ise AKP seçmeninin yüzde 14.8'i 'Cumhurbaşkanlığı kampanyası' yanıtını verirken, MHP seçmenleri arasında bu oran yüzde 31.5 çıktı.
22 Nisan 2020 19:18
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İstanbul Ekonomi Araştırma'nın nisan ayında yaptığı araştırmaya göre, AKP 4 Haziran seçimlerinden bu yana yüzde 7 oy kaybetti. Anketin sonuçlarına göre “bu pazar seçim olsa” İyi Parti yüzde 9.7 puanla barajın altında kalıyor. Sonuçlara göre Her 4 AKP seçmeninden 1'i ise Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı Koronavirüs verilerine inanmıyor. "İhtiyaç sahiplerine yardım etmek için nereyi tercih edersiniz?" sorusuna ise AKP seçmeninin yüzde 14.8'i 'Cumhurbaşkanlığı kampanyası' yanıtını verirken, MHP seçmenleri arasında bu oran yüzde 31.5 çıktı.
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Düzenli olarak ayda 2 kez kamuoyu araştırması yapan İstanbul Ekonomi Araştırma Merkezi, nisan ayı ikinci yarısına ait araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Koronavirüs salgını nedeniyle 10 Nisan'da ilan edilen ilk sokağa çıkma yasağının ardından yapılan araştırmada yurttaşlara, partilerin oy oranı, liderlerin güvenilirlikleri, belediye başkanlarının performansı, Koronavirüs’ün günlük yaşama etkileri ve Sağlık Bakanlığı'nın günlük olarak açıkladığı Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarına kadar pek çok soru yöneltildi.
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Ankete göre 'Bu pazar seçim olsa' partilerin alacakları oy oranları şu şekilde: İyi Parti'nin barajın hemen altında göründüğü sonuçlarda, AKP'nin 24 Haziran seçimlerinden bu yana yaklaşık yüzde 7 oranında oy kaybettiği görülüyor
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Ankete göre nisan ayı Liderlerin Başarı Puanı sıralamasında neredeyse her lider düşüş yaşarken, Devlet Bahçeli önceki aya göre artış göstererek üçüncü sırada yer aldı. Recep Tayyip Erdoğan 5,26 puanla birinci sırada yer alırken, Ekrem İmamoğlu ise 4,24 puan ile ikinci sırada yer aldı.
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Mart ayına kıyasla puanını 0,19 arttıran Devlet Bahçeli, 3,98 puan ile Mansur Yavaş’ı geçerek üçüncü sırada yer aldı. Mansur Yavaş ise 3,62 puanla dördüncü sıraya geriledi. Mart ayı puanlarına göre, Erdoğan, İmamoğlu ve Yavaş puan kaybı yaşarken, puan kaybının en çok olduğu lider ise 0.28 puan ile Recep Tayyip Erdoğan oldu.
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Anketin dikkat çeken bir başka sonucu ise Koronavirüs salgını hakkında Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaların güvenilirlik oranı. Ankete katılanların yüzde 62.2'si verileri güvenilir bulurken, AKP seçmeninde bu oran yüzde 73.2 olarak çıkıyor.
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AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz' sloganı ile başlattığı Koronavirüs’e karşı yardım kampanyasına destek yüzde 50.4 oranında. Ankette ortaya çıkan bir diğer sonuç ise yardım kampanyası konusunda seçmenlerin tercihi oldu. "İhtiyaç sahiplerine yardım etmek için nereyi tercih edersiniz?" sorusuna AKP seçmeninin yüzde 14.8'i 'Cumhurbaşkanlığı kampanyası' yanıtını verirken, MHP seçmenleri arasında bu oran yüzde 31.5 çıktı.
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Koronavirüs’le mücadele konusunda Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediye başkanlarının mücadelesi genel olarak başarılı bulunurken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Tunç Soyer'in bir adım önünde yer aldı.