Anket: Beyaz yakalıların yalnızca yüzde 3'ü tam zamanlı ofise dönmek istiyor
Yönetim danışmanlığı şirketi Advanced Workplace Associates’in dünya genelinde yaptığı anket, beyaz yakalı çalışanların yalnızca yüzde 3’ünün tam zamanlı ofise dönmeyi istediğini gösterdi.
14 Şubat 2022 13:36
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Yönetim danışmanlığı şirketi Advanced Workplace Associates’in dünya genelinde yaptığı anket, beyaz yakalı çalışanların yalnızca yüzde 3’ünün tam zamanlı ofise dönmeyi istediğini gösterdi.
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Fortune dergisinde yer alan habere göre, Advanced Workplace Associates dünyanın dört bir yanından finans, teknoloji ve enerji sektörlerinden 10 bin kişiyle görüştü.
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Anket sonucunda katılanların yüzde 86’sı haftanın en az iki günü evden çalışmak istediklerini söyledi. Tüm yaş gruplarında benzer sonuç alındığı belirtildi.
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Çalışanlar çoğunlukla salı, çarşamba ve perşembe günleri ofise gitmeyi tercih edeceklerini söyledi.
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Covid-19 salgını nedeniyle dünyanın dört bir yanında çok sayıda şirket uzaktan çalışma sistemini uygulamaya başladı. Aşılamalarla birlikte pandemi koşulları hafiflerken ofise dönüş süreçlerinde hibrit sistemlere yönelenlerin sayısı arttı.