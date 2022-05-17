Anket: AKP, CHP ve İyi Parti'nin 15 aylık oy değişimi nasıl?
17 Mayıs 2022 08:15
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ORC Araştırma; AKP, CHP ve İyi Parti'nin son 15 aydaki oy değişimini açıkladı. Buna göre şubat 2021'de yüzde 36.8 olan AKP'nin oy oranı, mayıs 2022'de yüzde 28'e düştü.
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Şubat 2021'de yüzde 36.8 olan AKP'nin oy oranı, mayıs 2022'de yüzde 28'e düştü. CHP ise yüzde 22.3 ile yüzde 26 arasında dalgalı bir grafik çizdi. İyi Parti, şubat 2021'de yüzde 10.8 olan oy oranını mayıs 2022'de yüzde 18.4'e kadar çıkardı.
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ORC Araştırma tarafından yapılan ankette AKP'de yaşanan düşüş dikkat çekti. Şubat ayında yüzde 36.8 olan AKP'nin oyu yaklaşık yüzde 8 değer kaybetti. Aşağı yönlü grafik çizen AKP, mayıs 2022'de yüzde 28'e geriledi.
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Son 15 ayı kapsayan ankete göre CHP, inişli çıkışlı bir grafik ortaya koydu. Şubat 2021'de yüzde 22.3 olarak gösterilen oy oranı ekim 2021'de yüzde 26'a yükseldi. 2022 mayıs ayına gelindiğinde ise ana muhalefet partisinin oy oranı yüzde 24.1 olarak kaydedildi.
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Millet İttifakı'nın ortağı İyi Parti'nin yükselişi ORC anketine yansıdı. Şubat 2021'de yüzde 10.8 olan İYİ Parti'nin oyu, yaklaşık 8 puan artarak yüzde 18.4'e yükseldi. 3 partiyi kapsayan araştırmada Meral Akşener'in liderliğindeki İyi Parti, son 15 ayda oy oranını en çok artıran parti oldu.