Ankara'da 1 Mayıs böyle geçti: 'Hayır' daha bitmedi!
01 Mayıs 2017 23:23
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Ankara’da 1 Mayıs programı, sabah saatlerinde 10 Ekim Ankara Katliamı’nda yaşamını yitirenlerin, Ankara Garı önünde anılmasıyla başladı.
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1 Mayıs mitingi için Dikimevi yönünden Kolej Meydanı’na “Hayır bitmedi” pankartlarıyla yürüyüş yapıldı.
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Mitinge, KESK, Halkevleri, Birleşik Haziran Hareketi ve Türkiye Komünist Partisi destek verdi. Öte yandan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İletişim Fakültesi ile Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nden ihraç edilen akademisyenler de öğrencileriyle yürüdü.
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Üniversite öğrencilerinin kortejinden sık sık Çav Bella ve Gündoğdu marşlarıyla “KHK’lar gitsin biz kalıyoruz” sloganları yükseldi.
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Mitingde referandum boyunca “hayır” çalışması yürütenler alana kendi renklerini ve taleplerini taşıdı.