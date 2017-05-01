T24 LogoT24 Logo

Ankara'da 1 Mayıs böyle geçti: 'Hayır' daha bitmedi!

01 Mayıs 2017 23:23

110

210

Ankara’da 1 Mayıs programı, sabah saatlerinde 10 Ekim Ankara Katliamı’nda yaşamını yitirenlerin, Ankara Garı önünde anılmasıyla başladı.

310

1 Mayıs mitingi için Dikimevi yönünden Kolej Meydanı’na “Hayır bitmedi” pankartlarıyla yürüyüş yapıldı.

410

Mitinge, KESK, Halkevleri, Birleşik Haziran Hareketi ve Türkiye Komünist Partisi destek verdi. Öte yandan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İletişim Fakültesi ile Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nden ihraç edilen akademisyenler de öğrencileriyle yürüdü.

510

Üniversite öğrencilerinin kortejinden sık sık Çav Bella ve Gündoğdu marşlarıyla “KHK’lar gitsin biz kalıyoruz” sloganları yükseldi.

610

Mitingde referandum boyunca “hayır” çalışması yürütenler alana kendi renklerini ve taleplerini taşıdı.

710

810

910

1010

ETİKETLER

ankara1 mayıstandoğan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24