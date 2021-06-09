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Ankara'da sel; otomobiller ve çöp konteynerleri sürüklendi

Ankara'nın Mamak ilçesinde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen selde otomobiller ve çöp konteynerleri sürüklendi, iş yerlerini su bastı.

09 Haziran 2021 16:59

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Başkent'te öğle saatlerinde sağanak etkili oldu.

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Aniden bastıran sağanak özellikle Mamak ilçesinde yaşamı olumsuz etkiledi.

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İlçe merkezinde cadde ve sokaklar su altında kaldı.

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Akdere Kutlu Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde sel oluştu.

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Sel nedeniyle caddede birçok araç sürüklenirken sürücüler zor anlar yaşadı.

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Bazı sürücüler, araçlarını yol kenarına almaya çalıştı.

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Sel nedeniyle bazı iş yerlerini de su bastı.

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Vatandaşlar, yağmur sularından korunmak amacıyla güvenli yerlere sığınırken, çok sayıda araçta ise hasar meydana geldiği belirtildi.

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Sel nedeniyle caddede cöp konteynerleri de sürüklendi.

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İlçede Boğaziçi Mahallesi'nde bulunan alt geçit de suyla kaplandı.

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Belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı.

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Ankara'da sel; otomobiller ve çöp konteynerleri sürüklendi

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