Ankara'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu
29 Mayıs 2020 11:46
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Ankara'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu
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Ankara'da dün gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle Yenimahalle ilçesindeki 5 ev ve 2 depo sular altında kaldı.
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5 dairede yaşayan 30’dan fazla kişi su baskınından olumsuz etkilenirken, evlerde ve depolarda bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.
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Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin vidanjörler yardımıyla suları boşalttığı evlerde geriye ise çamur kalıntıları kaldı. Olay yerine gelen polis ekipleri de hasar tespiti için tutanak hazırladı.
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Evi su bastığı sırada 6 kişi olduklarını ve su baskınına uyandıklarını belirten Salih Başak, “Saat 04.00’de kalktığımda sular vardı üzerimizde. Saat 05.00’de sular yükselmeye başladı. Daha sonra polisi ve itfaiyeyi aradık. Üç saattir durum böyle. Biz uyuyorduk, kulaklarımıza su girince uyandık. Daha sonra camlar ve kapıdan da su girdi. Şu an eşyalar yüzüyor evin içerisinde” dedi.
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Dairesini su basan ve kendilerini çocuklarının uyandırdığı söyleyen Yusuf Cemil ise, “Çocuklar uyandırdı bizi. Kalktığımızda evi tamamen su basmıştı” dedi.