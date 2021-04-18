Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehir hastanesi bölgesine sağlık çalışanlarına moral için grafitiler yaptırdı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına moral olması amacıyla Bilkent Şehir Hastanesi bölgesinde yer alan köprülerde sağlık çalışanlarını sembolize eden grafitiler yaptırdı.
18 Nisan 2021 20:47
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehir hastanesi bölgesine sağlık çalışanlarına moral için grafitiler yaptırdı
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehir hastanesi bölgesine sağlık çalışanlarına moral için grafitiler yaptırdı
321
Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehir hastanesi bölgesine sağlık çalışanlarına moral için grafitiler yaptırdı
421
Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehir hastanesi bölgesine sağlık çalışanlarına moral için grafitiler yaptırdı
521
Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehir hastanesi bölgesine sağlık çalışanlarına moral için grafitiler yaptırdı
621
Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehir hastanesi bölgesine sağlık çalışanlarına moral için grafitiler yaptırdı
721
Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehir hastanesi bölgesine sağlık çalışanlarına moral için grafitiler yaptırdı
821
Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehir hastanesi bölgesine sağlık çalışanlarına moral için grafitiler yaptırdı
921
Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehir hastanesi bölgesine sağlık çalışanlarına moral için grafitiler yaptırdı
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehir hastanesi bölgesine sağlık çalışanlarına moral için grafitiler yaptırdı
1121
Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehir hastanesi bölgesine sağlık çalışanlarına moral için grafitiler yaptırdı
1221
Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehir hastanesi bölgesine sağlık çalışanlarına moral için grafitiler yaptırdı
1321
Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehir hastanesi bölgesine sağlık çalışanlarına moral için grafitiler yaptırdı
1421
Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehir hastanesi bölgesine sağlık çalışanlarına moral için grafitiler yaptırdı
1521
Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehir hastanesi bölgesine sağlık çalışanlarına moral için grafitiler yaptırdı
1621
Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehir hastanesi bölgesine sağlık çalışanlarına moral için grafitiler yaptırdı
1721
Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehir hastanesi bölgesine sağlık çalışanlarına moral için grafitiler yaptırdı
1821
Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehir hastanesi bölgesine sağlık çalışanlarına moral için grafitiler yaptırdı
1921
Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehir hastanesi bölgesine sağlık çalışanlarına moral için grafitiler yaptırdı
2021
Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehir hastanesi bölgesine sağlık çalışanlarına moral için grafitiler yaptırdı
2121
Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehir hastanesi bölgesine sağlık çalışanlarına moral için grafitiler yaptırdı