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Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehir hastanesi bölgesine sağlık çalışanlarına moral için grafitiler yaptırdı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına moral olması amacıyla Bilkent Şehir Hastanesi bölgesinde yer alan köprülerde sağlık çalışanlarını sembolize eden grafitiler yaptırdı.

18 Nisan 2021 20:47

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehir hastanesi bölgesine sağlık çalışanlarına moral için grafitiler yaptırdı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehir hastanesi bölgesine sağlık çalışanlarına moral için grafitiler yaptırdı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehir hastanesi bölgesine sağlık çalışanlarına moral için grafitiler yaptırdı

421

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehir hastanesi bölgesine sağlık çalışanlarına moral için grafitiler yaptırdı

521

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehir hastanesi bölgesine sağlık çalışanlarına moral için grafitiler yaptırdı

621

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehir hastanesi bölgesine sağlık çalışanlarına moral için grafitiler yaptırdı

721

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehir hastanesi bölgesine sağlık çalışanlarına moral için grafitiler yaptırdı

821

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehir hastanesi bölgesine sağlık çalışanlarına moral için grafitiler yaptırdı

921

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehir hastanesi bölgesine sağlık çalışanlarına moral için grafitiler yaptırdı

1021

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehir hastanesi bölgesine sağlık çalışanlarına moral için grafitiler yaptırdı

1121

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehir hastanesi bölgesine sağlık çalışanlarına moral için grafitiler yaptırdı

1221

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehir hastanesi bölgesine sağlık çalışanlarına moral için grafitiler yaptırdı

1321

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehir hastanesi bölgesine sağlık çalışanlarına moral için grafitiler yaptırdı

1421

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehir hastanesi bölgesine sağlık çalışanlarına moral için grafitiler yaptırdı

1521

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehir hastanesi bölgesine sağlık çalışanlarına moral için grafitiler yaptırdı

1621

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehir hastanesi bölgesine sağlık çalışanlarına moral için grafitiler yaptırdı

1721

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehir hastanesi bölgesine sağlık çalışanlarına moral için grafitiler yaptırdı

1821

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehir hastanesi bölgesine sağlık çalışanlarına moral için grafitiler yaptırdı

1921

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehir hastanesi bölgesine sağlık çalışanlarına moral için grafitiler yaptırdı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehir hastanesi bölgesine sağlık çalışanlarına moral için grafitiler yaptırdı

2121

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehir hastanesi bölgesine sağlık çalışanlarına moral için grafitiler yaptırdı

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