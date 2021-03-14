Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden sağlık çalışanlarına “grafiti”li destek
14 Mart 2021 14:50
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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden sağlık çalışanlarına “grafiti”li destek
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için Bilkent Şehir Hastanesi bölgesinde bulunan köprü ayaklarını grafiti sanatçılarına açtı.
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Hastane güzergâhı boyunca 3 köprü yanağı ve 13 kolon doktordan hasta bakıcıya, ambulans şoföründen hemşireye kadar bütün sağlık çalışanlarına birçok farklı konseptte resmedilecek
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ANFA tarafından 10 gün içinde bitirilmesi planlanan çalışmalar kapsamında peyzaj düzenlemesi de yapılacak.
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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden sağlık çalışanlarına “grafiti”li destek
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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden sağlık çalışanlarına “grafiti”li destek