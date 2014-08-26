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Anıtkabir'de dev Atatürk portresi

26 Ağustos 2014 20:50

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Zafer haftası kapsamında Anıtkabir'de toplanan 6 bin kişi Atatürk'ün portresini oluşturdu. Etkinliğin Guinness rekorlar kitabına girmesi hedefleniyor.

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Başkent Ankara'daki Anıtkabir tören alanına gönüllülerinin yerlerini belirleyebilmesi için numaralar yerleştirildi. Siyah kıyafetler giyen 6 bin kişi belirlenen yerlere geçti.

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30 Ağustos Zafer Bayramı haftası kapsamında düzenlenen etkinliği, Guiness Rekorlar Kitabı gözlemcileri de izledi. Hedef dünya rekoru kayıtlarına girmek.

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Etkinliği organize eden Onur Tümer, bir sonraki projelerinin 60 bin kişinin katılacağı "Anzak Projesi" olduğunu ve rekoru Avusturalya'da kıracaklarını söyledi.

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Fotoğraflar: Selahattin Sönmez/ Hürriyet

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