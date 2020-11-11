Angelina Jolie ve Brad Pitt'in eski koruması konuştu: En büyük korkuları çocuklarının kaçırılması
Angelina Jolie ve Brad Pitt'in eski koruması Mark Billy Billingham, çiftin en çok çocuklarının kaçırılmasından korktuğunu söyledi.
11 Kasım 2020 15:19
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Angelina Jolie ve Brad Pitt'in eski koruması konuştu: En büyük korkuları çocuklarının kaçırılması
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Angelina Jolie ve Brad Pitt'in eski koruması Mark Billy Billingham, çiftin en çok çocuklarının kaçırılmasından korktuğunu söyledi.
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2016’da açtıkları boşanma davası geçen yıl sonuçlanan Angelina Jolie ile Brad Pitt ikilisinin koruması, çiftin en çok çocuklarının fidye için kaçırılmasından korktuğunu açıkladı.
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Woman’s Day dergisine konuşan 55 yaşındaki Billingham, eski çiftin çocuklarının fidye için kaçırılmasından korktuğunu söylerken “Angie ve Brad çocuklarına birilerinin yaklaşmasından endişeleniyordu” ifadesini kullandı.
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Jolie ve Pitt ikilisinin Maddox (19), Pax (16), Zahara (15), Shiloh (14) ve ikizler Knox ile Vivienne (12) adlarında üçü evlatlık, üçü de biyolojik altı çocuğu bulunuyor.
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Billingham, aileyle geçirdiği zaman boyunca Jolie ve Pitt’in zaman yönetimi yeteneğine şaşırdığını söyleyerek, “Brad ve Angelina aile hayatından işe ve yardımlara kadar her şeye zaman bulabiliyordu” dedi.
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Mr. & Mrs. Smith filmi setinde birbirlerine aşık olan Jolie ve Pitt, 10 yıllık birlikteliğin ardından 2014’te Fransa’da evlendi. Ancak çift, Eylül 2016’da boşanma kararı aldı.
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İkili geçen yıl resmi olarak boşansa da çocuklarının velayet davası hala sürüyor.