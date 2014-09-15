Angelina Jolie ve Brad Pitt 6 çocukla balayında

Angelina Jolie ve Brad Pitt çifti, yönetmenliğini Angelina Jolie'nin üstlendiği By The Sea adlı filmin çekimleri için çocuklarıyla birlikte Malta'da bulunuyor. Ünlü çift, balayı tatili için de yine aynı ülkeyi tercih etti
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Magazin basınının taktığı isimle Brangelina çifti, hafta sonu kiraladıkları lüks yatta objektiflere takıldı
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Brad Pitt ve Angelina Jolie, üzerlerindeki siyah şort ve tişörtleri çıkarıp denize girmedi. Ancak çocukları tüm günü denizde geçirmeyi tercih etti
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Ünlü çift aşklarının de temelinin atıldığı Bay ve Bayan Smith filminden 9 yıl sonra By The Sea filmi için yeniden kamera karşısına geçiyor