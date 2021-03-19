Angelina Jolie: Brad, evliliğimiz boyunca bana şiddet uyguladı
Ünlü oyuncular Angelina Jolie ile Brad Pitt arasında çocuklarının velayeti için devam eden davada yeni bir iddia ortaya atıldı. Evliliği boyunca şiddete maruz kaldığını önü süren Jolie, altı çocuğunun da tanıklık etmeye istekli olduğu söyledi.
19 Mart 2021 09:34
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Rol aldıkları film setinde tanışıp 2014 yılında evlenen ama ve 5 yıl sonra ayrılık kararı alan Angelina Jolie ve Brad Pitt'in, çocukların velayeti nedeniyle zorlu geçen boşanma süreci devam ediyor.
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Jolie tarafından, ayrılık sonrası gündeme gelen aile içi şiddet iddialarını destekleyen bir adım geldiği iddia edildi.
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45 yaşındaki Jolie, devam eden boşanma velayet davası kapsamında mahkemeye Brad Pitt'in ilişkileri boyunca kendisine şiddet uyguladığını önü sürdü.
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Jolie aile içi şiddete yönelik kanıt sunmaya hazır olduğunu söyledi.
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Jolie'nin bu konuda kanıtlarının olduğu, çocuklarının da tanıklık yapmaya hazır olduğu ifade edildi.
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Jolie aynı gün henüz reşit olmayan çocuklarının ifadesinin alınabilmesi için de bir dilekçe verdi.