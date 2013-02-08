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Cem Karaca'sız 9 yıl geçti...

08 Şubat 2013 12:53

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Bugün, Türkçe rock müziğini Anadolu insanına sevdiren, kendine özgü stiliyle dikkatleri üzerinde toplayan sanatçı Cem Karaca'nın 9. ölüm yıldönümü. Sosyal konuları ele alan eserleriyle gönüllerde taht kuran Karaca, 8 Şubat 2004 yılında hayata veda etmişti.

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Peki, Cem Karaca'yı tanıyor musunuz?

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5 Nisan 1945’de İstanbul’da dünyaya gelen Cem Karaca, Toto Karaca ve Mehmet Karaca’nın ilk çocuğudur. Tiyatro ve Müzik ile birlikte iç içe büyüyen Cem Karaca’nın müzik ile ilk tanışması annesinin teyzesi Rosa’nın Cem Karaca'ya piyano notaları ve piyano nağmeleri öğretmesi ile olmuştur.

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14 yaşında İzmir’de tatildeyken âşık olduğu kızı etkilemek için Johnny Guitar adlı şarkıyı söyleyen Cem Karaca, annesi Toto Karaca’yı daha çok etkiler. Cem Karaca’nın müziğe olan yatkınlığını gören Toto Karaca, oğlunun müziğe yönelmesinde büyük rol oynamıştır.

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Profesyonel müzik hayatının ilk dönemlerinde Rock n Roll tarzı çalışmalarıyla bilinen Cem Karaca 1963 senesine doğru “Dinamitler” adı altında arkadaşları ile kurduğu grupla sahne almaya başladı.

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Müzikten kopmak istemeyen Cem Karaca 1964 yılında “Cem Karaca – Jaguarlar” grubunu kurdu. 1967 – 1969 yılları arasında Apaşlar grubu, Hürriyet gazetesinin düzenlediği altın mikrofon yarışmasında ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

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Apaşlar’ı Kardaşlar grubu izledi. Kardaşlar Dadaloğlu çalışmasıyla büyük başarı elde etti. Kardaşlar grubundan ayrılan Karaca, Moğollar grubu ile çalışmalarını sürdürdü. Moğollar grubunun dağılması Cem Karaca’nın Dervişan grubunu kurmasına yol açtı.

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Grup politik – rock ve progressive rock çalışmalarıyla biliniyordu ve Cem Karaca tam anlamıyla ilk stüdyo albümü; “Yoksulluk Kader Olamaz”ı Dervişan ile çıkardı. Edirdahan grubunun çalışmaları ardından Almanya’ya gidip 1987 yılına kadar sürgün hayatı yaşamak zorunda kaldı. Gurbet acısı Cem Karaca’nın bu dönemdeki en iyi albümünü Almanca dilinde çıkarmasına yol açtı.

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Yurda geri döndükten sonra 1990 ve 1992 yıllarında “Yiyin Efendiler” ve “Nerede Kalmıştık” albümleriyle müzik hayatını sürdürdü. 1997 yılında Ağır Roman’ın film müziği “Resimdeki Gözyaşları” Cem Karaca’yı yeniden popular yaptı. 1999 yılında “Bindik bir alamete…” albümünü çıkaran Cem Karaca, Kahpe Bizans filmi için 3 parça kaydedip filmde de küçük bir rol aldı.

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2000’li yıllarda şiir çalışmaları ve Barış Manço’nun grubu Kurtalan Ekspres ile sahne aldı. 8 Şubat 2004 tarihinde, solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle Cem Karaca müziğe ve hayata gözlerini yumdu.

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