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AnTuTu, en iyi Android telefonları belirledi

04 Ekim 2021 10:03

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Telefon karşılaştırma platformu AnTuTu, eylül ayının en iyi Android telefonlarını belirledi. İşte o liste:

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10 - Xiaomi Mi Mix 4

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9- Realme GT

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8- OnePlus 9

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7- OnePlus 9 Pro

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6- iQOO 8

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5- Asus ROG Phone 5

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4- iQOO 8 Pro

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3- Vivo X70 Pro +

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2- Black Shark 4 Pro

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1- Nubia Red Magic 6S

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