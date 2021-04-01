Amy Winehouse'un yeni belgeseli geliyor

Hayatını anlatan Amy belgeseli Oscar kazanan ünlü şarkıcı Amy Winehouse ile ilgili yeni bir belgesel geliyor. 2011'de hayatını kaybeden şarkıcının annesi Janice Winehouse, kendisinin katkısıyla hazırlanacak yeni belgeselin "gerçek Amy"yi anlatacağını söyledi.
01 Nisan 2021 13:02
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Alkol zehirlenmesinden henüz 27 yaşındayken hayata veda eden ünlü şarkıcı Amy Winehouse’un ölümünün 10’uncu yılında, onu anlatan yeni bir belgesel geliyor.
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Yapımını BBC’nin üstleneceği projeye, İngiliz sanatçının annesi Janis Winehouse katkıda bulunacak.
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Amy Winehouse, 2015 yapımı, En İyi Belgesel Oscar’ı kazanan Amy adlı belgesele konu edilmişti.
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Filmde Janis Winehouse ve ünlü şarkıcının sevdiği pek çok kişi yer alıyordu. Ancak film gösterime girdikten sonra aile, belgeselden "ayrılmak" istediklerini belirten bir açıklama yapmıştı.
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Aile, Amy belgeseliyle ilgili yaptığı açıklamada, filmde temelsiz iddialara yer verildiğini söylemiş, "Anlatı, Amy'nin hayatının son yıllarında onunla hiçbir ilgisi olmayan arkadaşlarının dar bir örneğinden oluşuyor. Film yapımcılarına ifade edilen karşı görüşler belgeselde yer bulmadı” demişti.
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Filmin yönetmeni Asif Kapadia ise Rolling Stone dergisine verdiği röportajda, “Winehouse Ailesi’nin tam desteğiyle çektik ve projeye tam bir tarafsızlıkla yaklaştık. Amy'yi tanıyan kişilerle 100 görüşme gerçekleştirdik. Filmin anlattığı hikaye, bu röportajlardan elde ettiğimiz bulguların bir yansımasıdır” ifadesini kullanmıştı.
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Janice Winehouse, kızının mirasını belgeselle canlı tutmanın yanı sıra 2016’da kızıyla ilişkisini ve Amy'nin madde bağımlılığı ile mücadelesini anlatan Loving Amy: A Mother's Story kitabını yazdı.
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Janis ve eski eşi Mitch Winehouse, insanları bağımlılık konusunda eğitmeye odaklanan Amy Winehouse Vakfı'nı da yönetiyor. (Kaynak: ntv.com.tr)