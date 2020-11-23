Amerikan Müzik Ödülleri sahiplerini buldu; gecenin yıldızı Taylor Swift oldu
Amerikan Müzik Ödülleri, dün gece sahiplerini buldu. Taylor Swift, üç dalda ödül alarak gecenin yıldızı oldu. Gecenin diğer öne çıkan isimleri arasında Justin Bieber, the Weekend, BTS ve Doja Cat vardı.
23 Kasım 2020 15:39
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Amerikan Müzik Ödülleri, dün gece sahiplerini buldu. Taylor Swift, üç dalda ödül alarak gecenin yıldızı oldu. Gecenin diğer öne çıkan isimleri arasında Justin Bieber, the Weekend, BTS ve Doja Cat vardı.
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Los Angeles’taki törende bulunmayan Dua Lipa, Londra’dan bir sahne gösterisi gerçekleştirdi. Dua Lipa’nın performansı takdir topladı.
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Yılın sanatçısı: Taylor Swift
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Yılın yeni sanatçısı: Doja Cat
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Yılın iş birliği: Dan + Shay ve Justin Bieber - 10,000 Hours
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Yılın sosyal sanatçısı: BTS
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Yılın klibi: Taylor Swift – Cardigan
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Favori erkek şarkıcı (Pop/rock): Justin Bieber
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Favori kadın şarkıcı (Pop/rock): Taylor Swift
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Favori grup (Pop/rock): BTS
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Favori albüm (Pop/rock): Harry Styles – Fine Line
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Favori şarkı (Pop/rock): Dua Lipa – Don’t Start Now
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Favori erkek şarkıcı (Country): Kane Brown
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Favori kadın şarkıcı (Country): Maren Morris
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Favori erkek şarkıcı (Rap/hiphop): Juice WRLD
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Favori kadın şarkıcı (Rap/hiphop): Nicki Minaj
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Favori şarkı (Rap/hiphop): Cardi B feat Megan Thee Stallion – WAP