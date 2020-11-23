T24 LogoT24 Logo

Amerikan Müzik Ödülleri sahiplerini buldu; gecenin yıldızı Taylor Swift oldu

Amerikan Müzik Ödülleri, dün gece sahiplerini buldu. Taylor Swift, üç dalda ödül alarak gecenin yıldızı oldu. Gecenin diğer öne çıkan isimleri arasında Justin Bieber, the Weekend, BTS ve Doja Cat vardı.

23 Kasım 2020 15:39

119

Amerikan Müzik Ödülleri, dün gece sahiplerini buldu. Taylor Swift, üç dalda ödül alarak gecenin yıldızı oldu. Gecenin diğer öne çıkan isimleri arasında Justin Bieber, the Weekend, BTS ve Doja Cat vardı.

219

Los Angeles’taki törende bulunmayan Dua Lipa, Londra’dan bir sahne gösterisi gerçekleştirdi. Dua Lipa’nın performansı takdir topladı.

319

Yılın sanatçısı: Taylor Swift

419

Yılın yeni sanatçısı: Doja Cat

519

Yılın iş birliği: Dan + Shay ve Justin Bieber - 10,000 Hours

619

Yılın sosyal sanatçısı: BTS

719

Yılın klibi: Taylor Swift – Cardigan

819

Favori erkek şarkıcı (Pop/rock): Justin Bieber

919

Favori kadın şarkıcı (Pop/rock): Taylor Swift

1019

Favori grup (Pop/rock): BTS

1119

Favori albüm (Pop/rock): Harry Styles – Fine Line

1219

Favori şarkı (Pop/rock): Dua Lipa – Don’t Start Now

1319

Favori erkek şarkıcı (Country): Kane Brown

1419

Favori kadın şarkıcı (Country): Maren Morris

1519

Favori erkek şarkıcı (Rap/hiphop): Juice WRLD

1619

Favori kadın şarkıcı (Rap/hiphop): Nicki Minaj

1719

Favori şarkı (Rap/hiphop): Cardi B feat Megan Thee Stallion – WAP

1819

Favori erkek şarkıcı (soul/R&B): The Weeknd

1919

Favori kadın şarkıcı (soul/R&B): Doja Cat

ETİKETLER

abdmüziködültaylorswiftkazandıödül
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24